3/27【早晨財經速解讀】小台全面轉空 台股嘎到外太空?德銀違約風險連環爆 費半卻創波段高?

最近金融市場走勢詭譎多變，但在銀行業危機、信用緊縮引發衰退、央行政策轉向和停滯性通膨等危機警報大響之際，分析師表示，至今為止最好的投資策略，尤其是對美股而言，就是「躺平」，什麼都不做。

彭博資訊報導，Insight Investment投資專家主管拉魯澤表示，事實證明「屏除雜音」才是最標準的投資建議，慌張永遠賺不了錢，「當你面對許多不確定性，最明智的做法就是坐下來蒐集資訊並且分析，而非急著嘗試重大改變」。

但現在要做到這點需要非凡的沉著。過去幾周內，市場的主題已從經濟的「不著陸」情境，轉變成銀行業混亂、到經濟衰退，又到美國聯準會（Fed）指引放鴿引發的科技股反彈等。

當然，包括Fed決策官員在內，現在沒人會對銀行業動盪的影響有明確看法。雖然Fed主席鮑爾等幾乎所有人都認為，這場危機會導致金融情勢緊縮，對衝擊的確切範圍卻莫衷一是。許多經濟學家嘗試量化信用市場動盪對貨幣政策的影響，預估範圍從升息2碼至6碼都有。

市場在評估信用緊縮對經濟指標的影響時，也是一樣眾說紛紜。花旗根據自家信用卡消費數據推測，銀行業危機正在抑制消費者需求，但摩根大通和美國銀行（BofA）的報告卻分別表示，其信用卡用戶依然活躍。

雖然意見分歧在投資圈司空見慣，但像當前的分歧之大，卻很少見。彭博彙整數據顯示，市場對標普500指數年底目標價的最高值和最低值預測，相差了47%，是20年來同期最大。