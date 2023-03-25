普發6000元買「3檔生活存股」！ 達人曝零股投資法：擁有4點好處

普發六千來了，大家都登記了嗎？飛來一筆天外之財，先別急著拿去花光光，聰明的你，也要記得分配預算拿來存股生財哦！

從生活找商機股、從日常找定存股，老牛喜歡「借力使力 用錢滾錢」找出獲利源源不絕的好公司，或許身邊不起眼的人事物，背後可能蘊藏龐大商機。

從生活中找出主題概念股，有不少都是耳熟能詳的公司，當然也要跟著他們一起賺飽飽。

之前我們聊到3家早鳥除息股，都是上半年搶先除息，且殖利率都有6％以上的水準。

其中又以光寶科的連續24年配息為最久，而且近5年持股的累積獲利，更高達158％，高於大盤的68.8％。

還包括「神基」、「零壹」，兩檔連續配息也有超過15年之上，年化報酬率及累積報酬率又以「零壹」的表現特別突出，分別是26％、217.5％，均高於大盤表現。

當然存個股的風險雖然高於ETF的機會，不過做好風險控管、找出適合自己的配置屬性，老牛還是鍾愛這種「左領股息、右賺價差」的獲利先鋒股。

前陣子受邀到《經濟日報》分享題材概念股的Podcast，從生活主題分別找出相關概念股，不難發現這些概念股的特性，除了具有民生需求的獲利來源，只要順著趨勢走，也能大大提升獲利的機會。

老牛從中分享幾種給夥伴參考，分別是「缺蛋概念股、暑假遊戲股、雙11搶購股」，說不定從中你也能找到其他概念股的靈感。

上述所說的「缺蛋、暑假遊戲、雙11搶購」主題，基本上都會被老牛歸納為生活投資股，分別跟大家來說明，包括：

這3檔都是老牛之前有分享過的個股，公司獲利表現佳，長年股價也都有好表現，讓我們接著看。

缺蛋概念股-卜蜂

首先第一檔：缺蛋概念股-卜蜂（1215）

是國內飼料、雞肉加工、雞蛋的主要供應商，食品產業上游股，本身具有成本轉嫁的優勢。也因此，這也是當前雞蛋及其他食品價格隨之上升，上游食品廠的獲利還能維持水準的原因。

投資個股一定要對公司有深入了解一樣我們先從近年營運方面做解析。

近10年營收、獲利表現：

由於食品價格越來越貴，加上國內餐飲市場持續擴張下，卜蜂營收連年增長，從2013年的181億元，來到去年290億元創下新高。而上述所說的成本轉嫁，也能從獲利的走勢看出來，從十年前只賺兩元，到現在賺5.3元，獲利成長幅度將近3倍之多。

近10年股利表現：

維持逐年增長的趨勢，去年更是配股1元、配息3元，合計4元仍是歷年次高的發放金額。殖利率方面也都維持在4-6％左右浮動，盈餘配息率也有7成以上，從定存股角度來看，算是值得穩穩賺、慢慢存的標的之一。

再從本益比河流圖看型態：

要知道本益比河流圖的走勢與獲利的關連性相當大，當公司獲利提升，本益比河流圖也會更著擴張，如同卜蜂的走勢便可判斷具有獲利成長的型態，本益比區間落在12-16倍的藍色區間。當股價碰到本益比12倍左右，就有明顯的支撐效應，可做為中長期的判斷依據。

第二檔：暑假遊戲股-鈊象（3293）

這檔是老牛長期投資的個股，本身為台灣知名的遊戲開發商，其中又以線上遊戲、手遊的比重佔營收高達9成，也因此只要每逢寒暑假，就有遊戲話題被帶動，而鈊象本身穩健的獲利表現，自然也受到投資市場的關注。

近10年營收、獲利表現：

鈊象的營收大約在5年前開始大爆發，跟旗下知名遊戲「明星三缺一、金好運、滿貫大亨」等手遊歷年不衰有關，加上人手一台智慧型手機，讓手遊滲透度超越PC遊戲的規模，也帶動近年營收增長走勢。

而獲利也隨營收逐年成長，最高來到前年大賺67元，榮獲台灣遊戲股獲利王寶座。不過你應該會想問，去年怎麼會衰退這麼多？其實如果長期關注的朋友應該會留意到，去年鈊象配發10元股票，也就是持有一張就可以領到一張，使得股本膨脹一倍，換算去年獲利當然也會稀釋掉，不過這難道真的是公司獲利走下坡嗎？答案就值得投資人深入思考囉！

近10年股利表現：

配息金額走勢均與獲利相符，雖然今年股利僅配發35元，殖利率約6.4％，與去年配股導致股本膨脹有關。不過股價也從除權息後的366元，來到目前的549元（附股價圖），漲幅高達50％，如果在當時有適時買進的夥伴，現在帳面獲利肯定很亮眼啦！

我們再以本益比河流圖看型態：

除了尾部受到去年配股影響，近幾年一樣維持擴張的成長型態，且股價也有大幅反應獲利，相信在目前手遊維持高市佔的情況下，河流圖仍然會與獲利走勢相符，持續往上攀升。

第三檔：雙11搶購股-富邦媒（8454）

沒有聽過富邦媒，無所謂，但沒有聽過momo，那就太誇張了。

如果家裡有第4台，應該都有印象momo電視購物，即便如此，momo線上購物最近也成為網購族的首選平台之一，你有在上面消費過嗎？

每逢雙11到聖誕節期間，就是電商年度大節，如果以月營收來看，每年11月營收都會相當突兀，詳細營運狀況我們繼續拆解下去。

近10年營收、獲利表現：

這部分可以搭配營收結構來看，富邦媒的網路購物營收佔比逐年放大，2022年營收來到破千億元，基本上也是吃下老大哥網家(pchome)不少市佔而提升，營收逐年呈現漂亮的向上弧形。

獲利方面一樣與營收走勢相符，尤其在2020-2022這三年間，國內疫情刺激網購消費型態，在固有成本不變的條件下，訂單提升也就推升獲利成長！

近10年股利表現：

大致來說富邦媒的配息仍算大方，近5年盈配率都有8成以上，不過近3年殖利率卻相當低，這與近年股價大幅推升所致，我們從本益比河流圖來看。

本益比河流圖：

產業龍頭加上前景極佳的雙加持下，又遇上疫情推升網購題材，使得股價從2百多一路拉抬到1千8百多，市場給予的本益比合理倍數為20倍以上。

即使隨著疫情緩解，目前股價回落到8百多，但本益比仍然還在高倍數徘徊；客觀來說有點過高，而且目前momo在台灣算是龍頭寶座，未來成長空間有限、且疫情趨緩也會影響網購需求，這部分都是投資人須留意的地方。

如果有找到的想要的題材概念股，但一張股價幾十萬嚇得不敢入手嗎？別急別急，可以選擇從「零」開始投資呀。

以鈊象為例，雖然目前股價來到550元，買進一張的需要拿出為55萬，這筆數字看到肯定冷汗直流。不過採「零股」買進100股，只需要用5萬5千元，就能成為一家好公司的股東，這樣是不是輕鬆很多呢~

投資零股的好處當然也不少，主要4點報你知：

第一點：分散資金降低風險 避免一次投入過多，急需用錢又必須出脫的窘境，慢慢存控管資金很重要。 第二點：分批布局避免套牢 持有多種績優股，用小錢布局也是不錯的方式，以分散被套牢的風險。 第三點：高額股利勝過定存 與其把錢放在銀行賺利息，不如放在穩健配息的高額股利錢滾錢。 第四點：超值紀念品領不停 公司為股東送出大禮包，零股股東也能領取超值紀念品。

法人預估-以鈊象為例

以上除了找尋生活中的題材概念股來存，還分享採用零股無負擔的方法，老牛還會透過《股海老牛》APP的「法人預估EPS」工具、或是透過電腦版「法人動態預估值」統整數據圖給你看！

以鈊象為例，法人預估2023年EPS平均為38元左右，我們可以透過預估EPS乘以合理的本益比，進而推算出合理的股價位階。例如以穩健成長的12~16倍本益比區間來計算，那鈊象的合理價區間則可估計為456～608元。

當然你也可以自行估算今年的預估獲利來套用計算，倘若看好公司明後年獲利持續成長，那現在的合理價就是未來的便宜價。

參考法人對個股的未來評價，做為老牛常用判斷方式之一，這樣是不是很簡單呢？

總結

生活投資吃喝玩樂找尋生活概念股的方法學會了嗎？

老牛總結4個重點：

1.從生活題材找投資標的：

彼得林區投資心法：「當你喜歡某家店，也可能會看中它的股票」透過日常消費所需往後探尋。今天介紹以吃喝玩樂為題材的概念股，就是從日常所需、週期循環的特徵找下去~這3檔「卜蜂、鈊象、富邦媒」的財務數據再給大家參考囉！

2.遵循題材原則進出：

基本上如同富邦媒的特性來說，雖然獲利逐年提升，不過前兩年因題材的熱度發揮，到後續疫情緩解，針對疫情的網購題材，自然就會牽動股價的走勢，這種就要留意題材的進出原則。

3.善用工具找出特性：

害怕存股變存骨嗎？主要原因是你不懂的估算合理價。

當檯面上的消息眾說紛紜，股價容易受消息波動，也是散戶一窩蜂追高殺低、慘劇發生的時候，建議還是要透過歷年的財務數據及產業脈動找出持股的理由。

4.小資族能夠從「零」開始

零股交易除了降低投資門檻外，將投資分散到不同的產業別或是不同公司，進而達到分散風險的效果。當然，超級紀念品也算是附加受惠囉！

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