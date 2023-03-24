不是台積電！外資本周買超468.45億 買超最高股是它
台股今（24）日收在15,914.7點，本周指數強彈461.74點，周線大漲2.99%，統計三大法人本周同步站在買方，尤以外資單周買超468.45億元最多，統計外資本周買超前十大個股發現，合計本周外資買超最多的個股是緯創（3231），合計獲外資買超56,664張，台積電（2330）、聯電（2303）則是分居外資本周買超第二、三大個股。
台股今日以15,869.84點開出，盤中指數一度翻黑至15,845.99點，高點則曾拉升至15,921.97點，逼近16,000點關卡，終場收在15,914.7點，上漲50.75點，創9個月新高，本周指數強彈461.74點，逆轉連二黑窘境。
三大法人本周都是買超，外資本周買超468.45億元，投信本周買超92.87億元，自營商本周買超25.67億元，三大法人本周合計買超586.99億元；台股下周可望蓄勢挑戰萬六大關。
統計外資本周買超前十大個股依序是緯創、台積電、聯電、欣興（3037）、英業達（2356）、華邦電（2344）、台新金（2887）、毅嘉（2402）、日月光投控（3711）、鴻海（2317）等；外資本周買超最多的是緯創，事實上，外資已連續十個交易日買超緯創，合計買超84,348張。
晶圓代工雙雄台積電及聯電本周也獲外資買超，台積電已連四買，合計外資本周買超台積電45,750張；另外，外資本周買超聯電23,679張；鴻海本周也獲外資買超13,266張。
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