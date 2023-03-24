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元富證券主辦承銷深獲客戶肯定 3月輔導三家企業上市櫃

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

新光金控旗下元富證券承銷主辦之「長佳智能」、「雲豹能源」以及「建德工業」於3月進行上市櫃掛牌，顯示元富證券承銷優質服務深獲客戶肯定，尤其「雲豹能源」多元拓展綠能版圖，通過證交所轉創新板上市，備受市場關注，元富證券以專業券商角色擔任造市者，擴大市場參與度並提高流動性，活絡創新板市場。

元富證券致力輔導並推薦優質企業進入資本市場，尤其耕耘生技醫療產業愈20年，長期支持政府推動生技產業邁向國際化。其中包括精準醫療(BIG DATA)、細胞治療以及新藥研發製造等發行公司投入資本市場。元富證券除維持生技醫療產業外，亦拓展各類產業，如人工智慧科技、綠色能源產業、農業生技產業及各產業領域中之新材料、新技術創新運用等拓展業務。未來將持續打造資本市場服務優質平台，幫助客戶多元布局、締造業務佳績。

元富承銷今年以來所推動上市櫃掛牌公司，包括3月1日上櫃掛牌之「長佳智能」主要以智慧醫療大數據為基礎建立雲端生醫平台，提供客製化醫療AI解決方案以及各生醫領域服務，提升醫病關係，切入醫院真正需要AI的地方；3月14日於創新板掛牌上市之「雲豹能源」，主力從事再生能源電廠開發、投資設置、維運管理三大主軸，並加入風力發電、儲能、售電平台等業務，配合政府政策建構綠色永續環境；3月24日上市掛牌之「建德工業」，專長生產各式客製化的磨床、銑床等工具機和生產設備，應用產業遍及航太、國防、生技醫療等，讓傳統生產機具的應用工具朝智慧化加值升級。

除配合主管機關政策，協助健全資本市場發展、活絡資本市場外，元富證券亦積極推動優質企業進入資本市場。元富證券承銷部一向精選優質企業，為客戶提供客製化服務。除提供輔導發行公司進入資本市場外，亦協助發行公司進行重組、併購、企業融資、證券發行、承銷、及財務顧問、投資諮詢、資產管理等全方位之優質服務，包括協助發行公司推動永續發展策略，積極邁向永續發展，回應全球永續發展行動與國際接軌。

元富 資本市場 生技產業

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