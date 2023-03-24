安盛投資：六大優勢加持 美國非投資等級債後勢看漲

根據過去經驗，2023年美國非投資等級債出現正報酬機率大幅提高。自1999年以來，美國非投資等級債，從未經歷過連續兩年負報酬，在出現負報酬的年份之後，隔年的平均報酬率為正24.4%。而在負報酬年份之後，隔年出現兩位數報酬的機率高達80%。同時，最差殖利率如當年年底時大於8%，隔年負報酬的情形迄今僅出現過三次，分別是2000年、2002年和2008年。

安盛美國非投資等級債券投資組合資深經理Robert Houle表示，目前美國非投資等級債產業配置比例當中，多數產業維持在5%~8%的比例。

Robert Houle說，在美國企業信貸市場中，能獲得長期優越報酬的關鍵在於，透過基本面的信用分析，尋找信用不斷改善的公司債，將債券收益不斷的滾入投資，並致力避免本金損失，來達到複利效果。美國非投資等級債券過去每年(1987至2022年)的平均報酬率，收益報酬率是8.79%，總報酬率是8.35%。

根據統計，美國非投資等級債市場違約率的長期平均值約為3.3%5，從過去12個月的表現來看，雖然預期美國非投資等級債市場的違約率或許會高於現行水平，但不會重返市場嚴重混亂時期的高位(如疫情爆發或全球金融危機後的時期)，同時，違約程度遠比過去輕微。

Robert Houle表示，從近期美國非投資等級債的槓桿率及利息覆蓋率來看，企業有能力從疫情後的反彈之中，產生收益和現金流，降低資本結構內的槓桿水平。因此，槓桿水平已經下降，未來會繼續下行，從數據上來看，美國非投資等級整體債市的結構仍然相當健康，大多數債券發行人的到期日，仍然在可控範圍內。

從2021年1月到2022年9月，美國非投資等級債升評次數多於降評次數。2022年10、11、12月連續三個月降評次數多於升評次數後，2023年1月開始呈現升評多於降評的趨勢。美國槓桿貸款市場已連續九個月降評超過升評，市場主要焦點是將B評級下調至CCC評級，對較高評級的非投資等級債影響有限。