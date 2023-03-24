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正新奪BMW輪胎大單+融券最後回補 股價飆半年高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

正新瑪吉斯（MAXXIS）品牌輪胎將供應BMW 1系列新車輪胎，首次成為豪華車品牌的標配輪胎供應廠，創下台灣輪胎業者紀錄，正新（2105）將在5月31日召開股東會，今（24）日是融券最後回補日，加上奪下BMW輪胎大單的題材激勵，股價一度衝上漲停38.4元，創去年9月以來的高點，盤中漲幅逾6%。

先前正新供應BMW的是備胎，此次供應新車胎是落地胎，顯示正新的輪胎品牌獲得肯定，對台灣車廠意義重大，正新未來將進一步朝其他高級車品牌搶進。

董事長陳榮華表示，BMW集團選擇MAXXIS，代表瑪吉斯的品質與性能皆符合BMW集團嚴格標準，有關未來供應BMW 1系列的輪胎量，正新表示，由於屬於OEM業務，實際需求量要看原廠新車銷售狀況，目前尚無法估算。

正新創下台廠第一家成為豪華車品牌的標配輪胎供應廠的紀錄，今日股價強漲，早盤以37.8元開高後走高，一度衝達漲停38.4元，創下去年9月來的高點，盤中漲停雖有打開，但仍上漲6.86%；建大（2106）也是上漲表現，盤中漲幅4.88%。

正新 BMW

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