換股策略合作案 捷波漲停、研揚小跌

工業電腦廠研揚（6579）昨（23）日宣布以股份交換方式與捷波資訊（6161）進行策略合作，研揚將增資發行新股受讓捷波已發行普通股，換股比例為每1股研揚交換2.5股捷波，帶動今（24）日捷波股價開盤攻上漲停板，來到32.7元，至於研揚早盤則下跌逾2%。

研揚將發行1,052.33萬股，交換捷波法人董事強展投資等11名股東所持有2,630.84萬股，研揚將以普通股1股交換捷波普通股2.5股，若以研揚昨日收盤價99.4元、捷波29.75元估算，研揚此次取得捷波股權溢價幅度約33.6%。

若以研揚增資發行股數換算，該案市值約當10.46億元，但因本案為換股合併，因此並沒有現金流出問題。

雙方暫定股份交換基準日為今年4月28日。預計股份交換完成後，研揚將持有捷波35.09%股權，成為最大單一法人股東。後續也規劃進入董事會，並將捷波納入合併報表子公司。

此外，研揚因應交易所發行的1,052.33萬股，約占研揚發行後新股本的6.59%。捷波也指出，公司特定股東承諾於換股基準日後二年內，不任意轉讓所取得研揚股份。

以研揚、捷波2022年營收估算，研揚83.52億元、捷波17.78億元，捷波估可貢獻研揚約兩成業績，集團年營收朝百億元邁進。

研揚總經理林建宏指出，藉由緊密合作關係，在銷售及採購資源互補共享及充分合作下，整合彼此企業資源，發揮客戶整合行銷及產品線互補效果，增加經濟規模效益，更強化鞏固各自在專業領域之優勢，此將擴大雙方之營運規模及提升整體營運績效。

林建宏表示，兩家公司均在工業電腦深耕多年，但產品及客戶應用沒有太大的重疊，像是捷波在零售、SI發展不錯，而這也是研揚過去較少著墨的領域。

捷波則指出，捷波與研揚在工業電腦產業均已深耕多年，各自擁有其專業領域優勢，雙方將藉由本次股份交換合作案，建立緊密合作關係，冀透過銷售及採購資源互補並共享彼此企業資源，發揮客戶整合行銷及產品線互補效果，增加經濟規模效益。