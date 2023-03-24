快訊

台大擬增林智堅條款 「3年2人學位遭撤」校方將訪視系所

媽媽退休前才鬧離婚？ 她拯救父母婚姻順便創業

驚悚畫面曝光！轎車撞上路旁大貨車 金屬管當頭插入車內

換股策略合作案 捷波漲停、研揚小跌

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠研揚（6579）昨（23）日宣布以股份交換方式與捷波資訊（6161）進行策略合作，研揚將增資發行新股受讓捷波已發行普通股，換股比例為每1股研揚交換2.5股捷波，帶動今（24）日捷波股價開盤攻上漲停板，來到32.7元，至於研揚早盤則下跌逾2%。

研揚將發行1,052.33萬股，交換捷波法人董事強展投資等11名股東所持有2,630.84萬股，研揚將以普通股1股交換捷波普通股2.5股，若以研揚昨日收盤價99.4元、捷波29.75元估算，研揚此次取得捷波股權溢價幅度約33.6%。

若以研揚增資發行股數換算，該案市值約當10.46億元，但因本案為換股合併，因此並沒有現金流出問題。

雙方暫定股份交換基準日為今年4月28日。預計股份交換完成後，研揚將持有捷波35.09%股權，成為最大單一法人股東。後續也規劃進入董事會，並將捷波納入合併報表子公司。

此外，研揚因應交易所發行的1,052.33萬股，約占研揚發行後新股本的6.59%。捷波也指出，公司特定股東承諾於換股基準日後二年內，不任意轉讓所取得研揚股份。

以研揚、捷波2022年營收估算，研揚83.52億元、捷波17.78億元，捷波估可貢獻研揚約兩成業績，集團年營收朝百億元邁進。

研揚總經理林建宏指出，藉由緊密合作關係，在銷售及採購資源互補共享及充分合作下，整合彼此企業資源，發揮客戶整合行銷及產品線互補效果，增加經濟規模效益，更強化鞏固各自在專業領域之優勢，此將擴大雙方之營運規模及提升整體營運績效。

林建宏表示，兩家公司均在工業電腦深耕多年，但產品及客戶應用沒有太大的重疊，像是捷波在零售、SI發展不錯，而這也是研揚過去較少著墨的領域。

捷波則指出，捷波與研揚在工業電腦產業均已深耕多年，各自擁有其專業領域優勢，雙方將藉由本次股份交換合作案，建立緊密合作關係，冀透過銷售及採購資源互補並共享彼此企業資源，發揮客戶整合行銷及產品線互補效果，增加經濟規模效益。

研揚 股東

延伸閱讀

工業電腦併購又一樁 研揚、捷波換股結盟

市場屏息等待Fed決策 美股早盤小跌

台東池上首辦原民傳統射箭賽 總獎金逾40萬元

4大理財產品收益曝 專家：難怪富人都配房產3成

相關新聞

台股開盤上漲5點 台積電開盤下跌2元

台股今(24)日開盤上漲5.89點，開盤指數15,869.84點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價536元。

3/24【早晨財經速解讀】美股大爆噴 銀行危機落幕?央行跟進升息半碼 壓通膨or避衰退?

美國股市周四收漲，美國財政部長葉倫再次保證，將採取措施保障美國民眾的存款安全，這讓市場參與者感到放心。

街口投信：第2季油市供需赤字可能性仍高

街口投信展望第2季原油供需赤字可能性仍高，有待第3季升息路徑明朗與美國開始回補戰備儲油後，油價可望有所突破。

工具機大廠建德工業今掛牌上市 開盤價29.4元

專業研發製造精密磨床的工具機大廠建德工業（6606）今（24）日以每股19元掛牌上市，並以29.4元開盤。

富邦期貨：指數重回月線之上 多方略占優勢

周四美股銀行股再度走跌，拖累美股指數回吐早盤漲幅，隨後葉倫在提交給美國眾議院的證詞中表示，聯邦政府採取強而有力的行動確保...

法人：TIPS納入投資組合 提升抗通膨能力

未來的世界將從過去舊時代的三低(低成長、低通膨、低利率)轉變為2%的經濟成長、4%的通貨膨脹及4%的利率水準，在面對通膨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦