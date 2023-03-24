歐股2022年優於美國和新興市場 安盛投資：靈活配置掌握投資機會

安盛投資管理投資組合經理劉茜(Qian Liu)表示，經濟週期確實會左右各類資產的報酬，然而，目前各類資產同時浮現具吸引力的進場機會，在不同的景氣週期，不同資產類別表現各有不同，投資人必須擴大並分散來源，才能有效趨吉避凶。

2022年因劇烈的升息政策、高漲的通膨風險，全球市場的波動度及風險性突然加劇，對投資人來說，如何組建一個真正風險均衡、更多樣性的投資組合，就成為投資者未來最重要的課題，以基金類型中較注重降低風險的平衡型基金為例，過去常見的股債配置股債比多是 6：4，或者 5： 5 的配比，但在市場能見度不佳的動盪時期，我們從去年開始就提高債券資產、降低股票資產，同時運用衍生品進行股市及殖利率攀升的避險。

劉茜(Qian Liu)說，希望通過多層、有效的風險控管機制，在結構層面、戰術層面、時機層面對投資組合的下行風險進行管控，從而多方面減少投資組合風險和回撤。

過去投資人對歐洲有不正確的理解，加上2022年受俄烏戰爭及能源危機影響，市場原先對歐洲市場的2022年的全年預測極為悲觀，但令市場感到意外的是，歐洲股市在2022年的表現反而優於美國和新興市場。

由於安盛投資對歐洲公司及其管理層有深度了解，可以很早的發掘許多有潛力並布局全球的歐洲公司，例如，達梭系統 (Dassault Système)是世界首屈一指的工業軟體企業，提供創新的3D設計、模擬、與產品生命週期管理方案，該公司手握現代化製造與工業4.0的核心尖端科技；愛馬仕(Hermes International)是全球知名精品品牌，擁有優異經營團隊 ，卓越的品牌知名度令該公司在通膨環境下展現優異定價能力。