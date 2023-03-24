台股開盤上漲5點 台積電開盤下跌2元

台股今(24)日開盤上漲5.89點，開盤指數15,869.84點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價536元。

群益投顧說，FOMC(22日)外資重壓期、現貨多頭部位。在未進一步確認美股FOMC會後的當(22)日大跌是否為「單日情緒性」大跌前，資金見趨避相對美股基期偏高，進一步拉大風險動作。以波段強勢族軍工股為例，漲幅數倍股如雷虎等，攻勢趨緩，資金見往具基本面或基期優勢的強固電腦相關個股移動。

周四(23日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲75.14點、漲幅0.23%，那斯達克指數上漲1.01%，標準500指數上漲0.3%，費半指數上漲2.67%。

富邦期貨表示，周四美股銀行股再度走跌，拖累美股指數回吐早盤漲幅，隨後葉倫在提交給美國眾議院的證詞中表示，聯邦政府採取強而有力的行動確保美國人的存款是安全的，如有必要將準備採取更多行動，帶動市場信心回穩；美股尾盤拉升收漲，TikTok可能在美國被禁用，激勵其他社群媒體如Meta、Snap等股價大漲，那斯達克指數漲幅超過1%。

三大法人周四集中市場合計買超188.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超169.5億元，投信買超8.1億元，自營商(自行買賣)買超4.5億元，自營商(避險)買超6.1億元。

統一期貨說，外資周四微幅減碼期貨多單，外資於指數來到前波壓力位階延續買超，顯示仍看好第2季台股後市。

選擇權未平倉部分，4月買權與賣權的最大未平倉位在16,000點與15,500點的位置，於CALL的部分，未平倉量次大的區間為16,200與16,300，顯示市場看好台指突破區間意味濃厚。

技術面部分，台指期五日短均突破年線反壓，均線呈多頭排列態勢，金融期延續反彈，電子期漲幅貼近大盤，顯示市場在聯準會升息1碼後，仍看好台股後市；台股當前於國際股市中表現較佳，後續觀察台股第1季財報基本面是否優於預期，並帶動指數上漲。