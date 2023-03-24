快訊

每分鐘心跳只剩50多下正常嗎？ 醫曝最常見是這個原因

國一北上小貨車翻車！ 「紫爆」回堵3公里

3/24【早晨財經速解讀】美股大爆噴 銀行危機落幕?我央行跟進升息半碼

法人：TIPS納入投資組合 提升抗通膨能力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國通膨公債長期累積績效呈現對抗通膨的優勢
美國通膨公債長期累積績效呈現對抗通膨的優勢

未來的世界將從過去舊時代的三低(低成長、低通膨、低利率)轉變為2%的經濟成長、4%的通貨膨脹及4%的利率水準，在面對通膨隨時可能捲土重來的新世界；投信法人說，將資產配置納入具備對抗通膨特性的通膨連結公債，可望提升投資組合的完整性，其績效與投資年期約當的美國7-10年公債相比，長期以來更能凸顯美國通膨公債對抗通膨的優勢，適合長期投資作為核心資產。

美國2月消費者物價指數(CPI)整體符合市場預期，年增率由6.4%降至6.0%，但核心CPI月增率由0.4%升至0.5%，其中服務性質的通膨持續上升，交通運輸、休閒娛樂等價格加速成長。聯準會主席鮑爾日前所言，通膨正在降溫，但路徑不會一帆風順，面對現今全球地緣政治衝突仍在，俄烏戰爭、美中科技戰及以色列與伊朗的緊張局勢都可能讓大環境變得更糟，各國軍費支出持續增加，根據拜登政府3月9日提出的2024財政預算案，軍費支出高達8,420億美元，地緣政治引起的供應鏈中斷、油價大漲，因此，未來的世界將從過去舊時代的三低(低成長、低通膨、低利率)轉變為2%的經濟成長、4%的通貨膨脹及4%的利率水準。

富邦投信表示，投資人不妨將升級版的美國公債—TIPS納入投資組合，提升投資組合對於通膨的對抗能力。雖然美國通膨連結公債之市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此非常適合作為核心資產。

目前已成立的富邦美國通膨連結公債指數基金，是台灣境內第一檔TIPS基金，投資人可至各大銷售通路申購。目前富邦投信官網亦推出【幸福「定」律 好康成「TWO」】活動，即日起至6月底，凡是線上新開戶、原書面客戶申請成為電子交易戶、現有電子戶的投資朋友，皆可享有申購手續費的專案優惠。

美國公債 通膨

延伸閱讀

3/24【早晨財經速解讀】美股大爆噴 銀行危機落幕?央行跟進升息半碼 壓通膨or避衰退?

對台軍售 美防長：老虎小組定期討論確保台灣所需

英國、瑞士抗通膨 調高利率

美高品質債 避險優選

相關新聞

3/24【早晨財經速解讀】美股大爆噴 銀行危機落幕?央行跟進升息半碼 壓通膨or避衰退?

美國股市周四收漲，美國財政部長葉倫再次保證，將採取措施保障美國民眾的存款安全，這讓市場參與者感到放心。

美股收高 法人：台股不確定因素減少回歸基本面

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼，市場認為升息循環正接近結束，美股收高，費半指數勁揚2.67%，央行23日跟進升半碼，...

散戶歸隊 證券劃撥額暴增

股市價量齊揚，散戶重新歸隊。中央銀行昨（23）日公布2月金融情況，其中，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額增至3兆1,3...

台股拉尾盤 大漲百點

美、台兩地同步升息，美國聯準會在宣布升息一碼後，台灣中央行銀行意外升息，新台幣急升值，外資昨（23）日再大買台股169億...

強勢補漲股 盤面亮點

美元指數持續走弱，主要亞洲股市歡騰，台股昨（23）日創本波反彈以來高點，但隨居高思危聲音再起，部分市場資金轉戰健策（36...

就市論勢／Type-C供應鏈 商機大

美國聯準會（Fed）如期升1碼，強調年內不降息，聯邦資金利率目標區間來到4.75%～5%，因為近期諸多銀行金融風險事件讓Fed調降今年GDP從0.5%下調至0.4%，明年GDP也從1.6%下調至1.2%，衝擊增長難免。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦