法人：TIPS納入投資組合 提升抗通膨能力

未來的世界將從過去舊時代的三低(低成長、低通膨、低利率)轉變為2%的經濟成長、4%的通貨膨脹及4%的利率水準，在面對通膨隨時可能捲土重來的新世界；投信法人說，將資產配置納入具備對抗通膨特性的通膨連結公債，可望提升投資組合的完整性，其績效與投資年期約當的美國7-10年公債相比，長期以來更能凸顯美國通膨公債對抗通膨的優勢，適合長期投資作為核心資產。

美國2月消費者物價指數(CPI)整體符合市場預期，年增率由6.4%降至6.0%，但核心CPI月增率由0.4%升至0.5%，其中服務性質的通膨持續上升，交通運輸、休閒娛樂等價格加速成長。聯準會主席鮑爾日前所言，通膨正在降溫，但路徑不會一帆風順，面對現今全球地緣政治衝突仍在，俄烏戰爭、美中科技戰及以色列與伊朗的緊張局勢都可能讓大環境變得更糟，各國軍費支出持續增加，根據拜登政府3月9日提出的2024財政預算案，軍費支出高達8,420億美元，地緣政治引起的供應鏈中斷、油價大漲，因此，未來的世界將從過去舊時代的三低(低成長、低通膨、低利率)轉變為2%的經濟成長、4%的通貨膨脹及4%的利率水準。

富邦投信表示，投資人不妨將升級版的美國公債—TIPS納入投資組合，提升投資組合對於通膨的對抗能力。雖然美國通膨連結公債之市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此非常適合作為核心資產。

目前已成立的富邦美國通膨連結公債指數基金，是台灣境內第一檔TIPS基金，投資人可至各大銷售通路申購。目前富邦投信官網亦推出【幸福「定」律 好康成「TWO」】活動，即日起至6月底，凡是線上新開戶、原書面客戶申請成為電子交易戶、現有電子戶的投資朋友，皆可享有申購手續費的專案優惠。