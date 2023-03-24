3/24【早晨財經速解讀】美股大爆噴 銀行危機落幕?央行跟進升息半碼 壓通膨or避衰退?

美國股市周四收漲，美國財政部長葉倫再次保證，將採取措施保障美國民眾的存款安全，這讓市場參與者感到放心。

道瓊工業指數上漲75.14點或0.23%，至32,105.25點；標普500指數上漲11.75點或0.30%，至3,948.72點；那斯達克指數上漲117.44點或1.01%，至11,787.40點。

稍早之前，美國三大股指先漲後跌，但在葉倫於國會發表證詞時，收盤前最後一小時內又重拾漲勢。

美債殖益率下降，特別是2年期公債收益率下降18個基點，有助提振成長股，推動那斯達克指數收高。

GLOBALT Investments資深投資組合經理Thomas Martin說：「你看股市短時間內改變方向，主要是市場參與者對某人發言的解讀。市場整體上透露出來的是，有很多不同的方式解讀人們所說的所有事情。」股市周三起起落落，是受到聯準會升息、主席鮑爾隨後的發言，以及葉倫在國會作證時排除全面保護所有存款的影響。

全球各國央行升息給銀行業帶來壓力，這在最近矽谷銀行金融集團和Signature銀行倒閉中顯現出來。投資人持續對地區性銀行存在緊張情緒，KBW區域銀行指數下滑3.0%。

標普500指數銀行類股下跌1.2%，降至2020年11月以來最低，目前已從2022年2月創下的紀錄高點大跌40%以上。

英國央行關於通膨可能將迅速消退的評論，助長央行緊縮進程進入尾聲的希望。

GLOBALT的Martin補充表示：「每家處於升息路徑的央行都已經升息。他們都認定通膨是目前最重要的問題，對系統構成的風險最大，而提高利率對金融穩定的影響則不那麼令人擔憂——儘管仍然需要高度關注。」

在標普500指數的11大類股裡，只有通信服務類股和科技類股收高。

葉倫作證後，第一共和銀行在震盪交投中下跌6.0%。

晶片製造商輝達（Nvidia）上漲2.7%，先前Needham上調這支股票的目標價。

Block下跌14.8%，興登堡研究（Hindenburg Research）披露持有該公司空頭頭寸。

加密貨幣交易所Coinbase Global急挫14.1%，此前美國證券交易委員會（SEC）威脅起訴該交易所。

埃森哲（Accenture）勁升7.3%，該公司稍早之前宣布計劃裁員約2.5%。