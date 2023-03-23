生技股王保瑞再創天價 這家老牌線纜廠竟持有逾4千張

保瑞（6472）大漲，大亞（1609）好賺。生技股王保瑞近期漲勢兇猛，23日再度亮燈漲停，收654元，再創新天價。特別的是，老牌線纜廠大亞因持有保瑞藥業4,000多張股票，受惠保瑞股漲、帳面價值暴增，而備受關注。

法人指出，大亞2015年起就陸續投資保瑞，當時的保瑞股價平均落在40元上下，而近期已經突破600元大關，大亞可謂投資眼光精準。根據大亞財報，集團內有兩家公司合計持有保瑞，其一是母公司大亞，持有保瑞約1,003張；另一家是大亞持股96.87%的子公司大亞創業投資則持有保瑞約3,288張，兩家公司共持有保瑞藥業4,291張。

若以大亞去年第4季財報、公允價值概算，大亞持有的保瑞股票因多年、逐季認列損益，帳面成本已經來到17.78億元，每股平均持有均價約414.5元。法人指出，若以上季持股的公允價值評估，並以保瑞23日收盤價654元計算，等於不到一個季度，大亞所持有的保瑞股票帳面價值就暴增逾10億元，來到約28億元。

此外，大亞集團旗下三公司也持有高價科技股穎崴（6515）近2,000張股票，穎崴23日股價收710元。

大亞旗下有三家創投公司，包括大亞創投、大亞創新及TA YA VENTURE HOLDINGS，目前主要投資領域為能源、電子資訊、生技等新興產業，約占八成左右。

綠能產業興起，看準再生能源商機，大亞近年積極布局太陽能電廠及儲能系統，太陽能方面，目前累計掛表共有207MW，其中去年11月完工掛表的志光能源漁電共生太陽能電廠第一期容量85MW，預計今年5-7月拿到電業執照後，可一次性認列營收，第二期容量35MW因工程進度延宕，預期從今年底延到明年第1季掛表。

大亞指出，大亞集團未來太陽能光電廠總建置容量至少240MW，以1MW 一年發電收入580萬-600萬元計算，每年電費收入可達約13億～15億元。

儲能系統方面，大亞三、四年前就著手布局，並投資協同能源，已在關廟總廠以練兵示範性質建置650kw小型儲能站。另，大亞藉由台電宣布建置儲能輔助系統及電力交易平台之契機，去年大力投入，目前自有廠區 6MW 案場已完工通過台電測試並成功加入電力交易平台運作。

大亞指出，目標2025年達成100MW建置容量，惟短期內受疫情影響，以及實務運作上，例如建置當地台電饋線容量是否能滿足公司需求等細節問題仍待克服，目前進度稍微落後，後面會努力追趕。

電線電纜方面，大亞國內市占率約一成，去年線纜銷售量51468噸，由於台商回流建廠等推升需求旺盛，訂單滿載。此外，受惠台電強韌電網計畫，台電占大亞營收比重，有望提高至10%以上。