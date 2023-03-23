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外資買超169.54億 最愛這十檔
台股今（23）日收15,863.95點，上漲103.49點，三大法人全數買超，尤以外資買超金額最高，單日買超169.54億元，統計外資買超前十大個股，買超欣興（3037）11,814張最多，另外，買超台積電（2330）9,496張，連三買，聯電（2303）也獲外資買超6,039張。
台股今日以15,711.6點開低，一度下滑至15,680.84點，盤中高點達15,882.75點，台積電開低走高，收在538元，推升大盤指數翻紅，終場收15,863.95點，漲幅0.66%；三大法人買超188.38億元，包括外資買超169.54億元，投信買超8.18億元，自營商買超（合計）10.65億元，其中自營商（自行買賣）買超4.5億元，自營商（避險）買超6.14億元。
統計外資今日買超前十大個股依序是欣興、元大台灣50（0050）、毅嘉（2402）、台積電、台新金（2887）、國泰智能電動車（00893）、國泰永續高股息（00878）、東元（1504）、京元電（2449）、玉山金（2884）等，台積電獲外資連三買，股價收538元，聯電也獲外資買超已連七買。
外資今日賣超前十大個股依序是，群創（3481）、慧洋-KY（2637）、長榮（2603）、陽明（2609）、華通（2313）、元大滬深300正2（00637L）、連宇（2482）、寶成（9904）、國泰基因免疫革命（00898）、元大台灣50反1（00632R）。
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