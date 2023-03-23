外資買超169.54億 最愛這十檔

國際金融不利情勢瞬息萬變，從美國到歐洲都是，台股卻在企業大方配息、具有較高殖利率優勢下，今年以來上市櫃指數表現優秀，大致上以電子股的矽智財、網通、工業電腦、伺服器等族群為焦點...

2023-03-23 13:15