永豐金證券今年輔導IPO第2件登場 東研信超3月24日上櫃

就在全球手機銷量呈現雙位數下滑，且電子業滿是高庫存的市場雜音之際，永豐金證券推動東研信超 （6840）上櫃掛牌。永豐金證券表示，東研信超是本土第二大電子檢測業者，屬於科技服務業，營業額看的是產品檢測款項的數量，而非銷售量，不怕高庫存，也沒有庫存壓力，穩健增長對景氣變化無明顯周期性，東研信超預訂3月24日以每股68元掛牌上櫃交易。

永豐金證券表示，東研信超為台灣專業無線射頻、行動通訊、安規及電磁相容認證測試實驗室，擁有包括美國、歐盟、日本、加拿大與台灣等多國法規檢測與核發測試報告的資格，競爭優勢明確，可提供一條龍服務，並已建構高進入障礙，終端應用分散，不僅是資本市場喜歡的二高一低(高獲利、高障礙、低產業風險)的題材公司，東研信超也是國內第一家民營電子產品檢測業者，集檢測、認證與技術服務為一體的綜合性第三方機構，在全球範圍內為客戶提供各項強制性認證服務以及企業定制測試服務，獲得眾多機構的公証認可，在亞洲檢測市場已建立穩固地位。

永豐金證券於2021年7月成功推動東研信超成為第一家登錄戰略新板的公司，2022年8月申請上櫃，公司主要檢測項目包括強制性EMC、Safety安規、RF、SAR與自願性FTA等業務，並同時取得全球電腦市占率前三大品牌和國際移動通訊各大品牌認可的檢測實驗室，近年營收大幅成長，2020、2021及2022年營業收入分別為6.63億元、8.25億元、8.88億元，每股盈餘EPS分別為1.64元、5.62元及5.87元，因應未來5G、物聯網及Wi-Fi 7技術發展，網通產品應用最新技術的滲透率提升，預期無線網通檢測需求將長期而持續地穩健增長。

永豐金證券今年第1季已推動泓德能源創新板 （6873）上市、東研信超上櫃兩件IPO，積極開拓輔導承銷成果顯現，希望透過持續推動綠色行業及穩健增長型企業IPO，匯集成資本市場的一股清流，為台灣培植更多優質企業掛牌，並持續參與推動創新板或戰略新板成為資本市場重要籌資管道之一，並成為優質創新公司的育成之地，甚至發展為台灣獨角獸的搖籃，讓台股投資人多一個高成長性標的之選擇。