台積電走強站上3月高點 帶動台股上攻103點收15,863點

聯準會（Fed）主席鮑爾表示降息不在他的預期內，重挫昨日美股表現，連帶影響台股今日開低，但台積電（2330）午盤前由黑翻紅，帶動大盤急拉上攻創下近期新高，收盤上漲103.49點至15,863.95點，漲幅0.66%，今日量價背離，成交量為2,302.48億元，台積電走強站上3月高點，上漲5元至538元，漲幅0.94%。法人指出，在昨日美股大跌的情況下，台積電ADR還是上漲，在台積電持續轉強情況下，台股表現會相對強勢，下半年電子族群景氣會有所好轉。

國泰證券證期處經理蔡明翰指出，在昨日美股大跌的情況下，台積電ADR還是上漲，反應今年上半年在庫存消化過後會持續回升，第三季的旺季仍然存在，股價持續反應第三季格局，所以在台積電持續轉強情況下，台股表現會相對強勢，下半年景氣會有所好轉，主要受惠的電子族群中又屬半導體族群會相對強勢，投資人可採長線布局，此外，相關高殖利率個股，近期股價表現相對強勢，在近期指數政盪下，獲得資金青睞，建議可持續關注高殖利率個股，長線操作不適合追高，可等震盪拉回再行布局。

蔡明翰說，短線上則可關注能源、重電、太陽能 、與電動車相關個股表現，以及受惠於普發6,000元現金的消費、觀光與內需族群，把握目前還在強勢時持續介入，等待後續題材發酵完再退場。

今日盤面維持十千金，上漲的有：信驊、大立光、力旺、祥碩、創意、譜瑞-KY。

今日成交量大的上漲股：毅嘉、緯創、東元、欣興、旺矽、國票金、奇鋐、新唐、振曜、開發金、英業達。

成交量大卻下跌者：群創、建舜電、台半、陽明。

今日成交金額大且走高者：台積電、創意、欣興、東哥遊艇、旺矽、材料-KY、新唐、奇鋐、愛普*、聯發科。

今日成交金額大卻走勢疲軟者：長榮、台半、智原、高力、神準。