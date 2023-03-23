台股飆9個月高點 這幾檔創歷史天價

台股今（23）日開低走高，大盤指數一度衝達15,882.75點，上漲112.29點，盤面上的強勢個股中，生技股的保瑞（6472）、豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）都飆上漲停鎖死，再創歷史天價，另外，宏碁資訊、智聯服務（6751）、普萊德（6263）、倍力、大汽電（8931）等股也創下歷史天價。

保瑞在CDMO（委託開發與生產服務）業務方面，去年獲得17個新客戶訂單、26個新產品委託製造，預期新客戶及新產品將持續貢獻營收，加上產品組合改變拉升毛利率，預期今年業績將呈現跳躍式成長。

保瑞2月每股純益6.48元，年增499%；累計今年前二月每股盈餘9.06元，年增373.8%，保瑞今日股價以622元開出後再衝上漲停654元鎖死，再創歷史新高價位，坐穩生技股王寶座。

東哥遊艇去年稅後純益17.53億元，年增1.05倍，創下新高，每股純益19.93元，去年度股利擬配發10元現金股利，日系外資重申買進評等，目標價維持425元，今日股價開高走高衝上漲停473元鎖死，漲停及市價買單超過3,100張，創下歷史天價。

台股今日開低走高，盤中一度衝達15,822.75點，創下去年6月以來的高點，除了東哥遊艇、保瑞飆上歷史天價之外，普萊德、智聯服務、宏碁資訊、倍力、大汽電等股盤中也創下歷史新高價。