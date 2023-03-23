快訊

經典賽關注度創新高 他指本屆賽事帶出這些棒球發展問題

青春動滋券常態發放 教育部：「這族群」每人每年500元

艾成弟弟艾翔驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

台股飆9個月高點 這幾檔創歷史天價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（23）日開低走高，大盤指數一度衝達15,882.75點，上漲112.29點，盤面上的強勢個股中，生技股的保瑞（6472）、豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）都飆上漲停鎖死，再創歷史天價，另外，宏碁資訊、智聯服務（6751）、普萊德（6263）、倍力、大汽電（8931）等股也創下歷史天價。

保瑞在CDMO（委託開發與生產服務）業務方面，去年獲得17個新客戶訂單、26個新產品委託製造，預期新客戶及新產品將持續貢獻營收，加上產品組合改變拉升毛利率，預期今年業績將呈現跳躍式成長。

保瑞2月每股純益6.48元，年增499%；累計今年前二月每股盈餘9.06元，年增373.8%，保瑞今日股價以622元開出後再衝上漲停654元鎖死，再創歷史新高價位，坐穩生技股王寶座。

東哥遊艇去年稅後純益17.53億元，年增1.05倍，創下新高，每股純益19.93元，去年度股利擬配發10元現金股利，日系外資重申買進評等，目標價維持425元，今日股價開高走高衝上漲停473元鎖死，漲停及市價買單超過3,100張，創下歷史天價。

台股今日開低走高，盤中一度衝達15,822.75點，創下去年6月以來的高點，除了東哥遊艇、保瑞飆上歷史天價之外，普萊德、智聯服務、宏碁資訊、倍力、大汽電等股盤中也創下歷史新高價。

保瑞 遊艇

延伸閱讀

台積電翻紅 台股急拉漲百點突破15800點

銀行危機緩解美股揚 法人：市場關注美Fed利率決策

台股收漲247.01點 三大法人買超276.5億元

台積電領軍 台股大漲247點收15,760點

相關新聞

台股開盤下跌48點 台積電開盤下跌5元

台股今(23)日開盤下跌48.86點，開盤指數15,711.6點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價528元。

3/23【早晨財經速解讀】鮑爾:今年絕不降息！聯準會續升1碼美股嚇跌 葉倫無意擴大存款保險

美國股市周三在雙重壓力下大跌，先是聯準會（Fed）排除今年內降息的可能性，美國財政部長葉倫表明不考慮全面擔保所有銀行存款，重創銀行股。

外資敲進262億元 台股擺脫恐慌情緒

歐美金融業利空逐步消化，台股擺脫恐慌情緒，外資昨（22）日股匯期三市同步做多，鎖定台積電推升並買超台股262.5億元，並...

陽明坦言運價及運量雙雙面臨壓力 貨櫃三雄早盤齊挫

陽明（2609）法說會，市場關注運價及今年的營運情況，陽明坦言，去年及今年的運價、運量都面臨壓力，至於今年單季是否出現虧...

儲能概念股表現強勢 華南儲祥生：這些類股有補漲空間

早盤中小型股表現強勁，近期受惠於缺電題材，風電、智慧電網、太陽能與重電之儲能概念股表現強勢，今（23）日低價風電概念股東...

美聯準會升息1碼 法人：中長線股債配置比例3：7

3月22日的美聯儲會議將聯邦基金利率目標區間4.5%-4.75%升至4.75%-5.0%區間，升息1碼。群益投顧表示，中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦