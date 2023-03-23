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台積電由黑翻紅 帶動大盤急拉上揚89點

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

台積電（2330）今日於10點21分左右由黑翻紅，帶動台股大盤急拉上揚，午盤前上漲89點至15,849點 、漲幅0.57%，台積電午盤上漲6元至539元、漲幅逾0.9%。法人指出，昨日在美股大跌的情況下，台積電ADR還是上漲，表示今年上半年在庫存消化後，第三季仍然有旺季存在，不過國際股市還是維持政盪整理的格局，後續會有一定壓力，建議投資人操作上可以不用過度積極，在往上衝的時候不要追高，可以等待震盪拉回時再行布局。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，昨日Fed如市場預期升息一碼，不過會後聲明呈現鷹派，後續可能還會繼續升息，導致美股開高走低，影響台股今日開低，不過聲明也符合市場預期的三碼升息空間，對市場壓力沒原本想像的大，而在美股大跌的情況下，台積電ADR還是上漲，反應今年上半年在庫存消化過後會持續回升，第三季的旺季仍然存在，股價持續反應第三季格局，所以在台積電持續轉強情況下，台股表現會相對強勢。

蔡明翰說，提醒投資人國際股市還是維持著震盪整理的格局，台股來到今年高點位置15,900點附近，技術面相對強勢，但若國際股市無法持續往上轉強的情況下，台股會隨即見到壓力，無法持續往上走高，建議投資人操作上可以不用過度積極，在往上衝的時候不要追高，等待震盪拉回的時候再做布局。

台積電 台股

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