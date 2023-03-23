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儲能概念股表現強勢 華南儲祥生：這些類股有補漲空間

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

早盤中小型股表現強勁，近期受惠於缺電題材，風電、智慧電網、太陽能與重電之儲能概念股表現強勢，今（23）日低價風電概念股東元（1504）開高走高，盤中漲幅逾5%至40.7元；茂迪（6244）近兩周也持續突圍，盤中漲幅也逾1.66％至37.35元。華南投顧董事長儲祥生指出，之後電價上漲時，相關類股會拉回整理，具基本面之個股會在之後再上漲，近期可關注漲幅較低的個股，後續還會有補漲空間，已漲多的個股則不追高。

儲祥生說，當電價上漲時，相關類股會先出現小的利多出盡，在稍微拉回整理之後，具業績面表現的個股有機會再上漲一段，由於電價上漲題材已經在近期反應至相關個股上，提醒投資人不需追高已漲多的股票。

儲祥生表示，由於近期大盤指數拉高，會回頭去找還未上漲的個股，觀察近日拉至漲停板的個股，可以發現大多都是先前已整理過一段的股票，提醒投資人可以關注上漲幅度較低，具有基本面的個股，之後有機會可以落後補漲，已經上漲超過三成的股票則不需再追高。

太陽能概念股：元晶、茂迪、安集、國碩、鑫科、碩禾、聯合再生、太極、台勝科。

風電概念股：士電、東元、中興電、亞力、華城、永冠-KY、華新、大亞、台達電、力麒、世紀鋼。

智慧電網概念股：士電、中興電、東元、聯電、大同、研華、環科、仲琦、研華、勝德。

個股 概念股

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