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公債及高評級債夯 這七檔債券ETF受益人周增逾百

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

近期矽谷銀行及瑞士信貸倒閉風波，使市場避險情緒再起，投資人湧進債市，尤其是避險效果較強的資產類別；台灣掛牌的債券ETF中，上周受益人暴增逾百人的有七檔，且多為美國公債及高評級公司債

統計上周受益人增加超過百人的債券ETF包括元大美債20、元大投資級公司債、元大AAA至A公司債、中信高評級公司債、中信優先金融債、統一美債10年Aa-A、國泰投資級公司債等；若以周增幅來看，統一美債10年Aa-A ETF（00853B）上周受益人增加255人，排名第六，但是周增幅超過六成五。

統一美債10年Aa-A ETF基金經理人許雅惠表示，在政府機關的迅速介入下，金融機構倒閉的風暴範圍被控制。但市場仍擔憂金融海嘯重演，恐慌情緒短期內將持續，推動資金流向避險資產。面對市場震盪及經濟成長下行，投資人可以增添避險資產部位，如避險效果近似公債，又具較高息收的高評級債券。

許雅惠認為，金融機構倒閉危機，也讓市場預期聯準會將放緩原本的鷹派升息腳步。聯準會升息步入尾聲時，投資等級債通常會出現殖利率回落的價格上漲。若投資人難以定奪進場時機，也可以利用分批布局方式。根據歷史數據，在聯準會倒數四次升息至第一次降息期間，投資等級債定期定額都能有不錯報酬。

公司債 債券ETF

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