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陽明坦言運價及運量雙雙面臨壓力 貨櫃三雄早盤齊挫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
陽明海運。（本報系資料庫）
陽明海運。（本報系資料庫）

陽明（2609）法說會，市場關注運價及今年的營運情況，陽明坦言，去年及今年的運價、運量都面臨壓力，至於今年單季是否出現虧損？目前無法直接說明，要視市場供需等發展決定，今（23）日貨櫃三雄股價齊挫，長榮（2603）盤中跌幅相對更重，超過2%。

市場關心，今年保留盈餘會不會放到明年配股？陽明表示，股利將會動態評估；另外，今年是否會出現單季虧損？沒有辦法直接說明，將是由供、需及市場發展決定。

有關美國線長約簽約情概況，陽明表示，協議數字沒有辦法公布，但今年的合約簽約數字跟去年相差比重很大， 3月簽約的比重偏低；由於船、貨雙方都有堅持，還需要時間觀望，4月才有辦法完成簽約。

台股今日開低，航運股表現相對弱勢，盤中跌幅逾1%，貨櫃三雄都是下跌的走勢，陽明開低盤中跌幅1.68%，長榮一度下跌至157.5元，盤中跌幅1.85%，萬海（2615）也是開低，盤中跌幅1.42%。

陽明 長榮

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