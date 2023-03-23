台股開盤下跌48點 台積電開盤下跌5元

台股今(23)日開盤下跌48.86點，開盤指數15,711.6點；台積電（2330）開盤下跌5元，開盤價528元。

群益投顧說，大盤指數收復月線、企圖回補3月10日SVB暴雷缺口，緊張情緒明顯緩和。短線技術面朝正面發展，續守穩月線之上，仍有利挑戰前高。操作續以盤面短多熱門標的，參考短期均線變化換股操作因應。

周三(22日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌530.49點、跌幅1.63%，那斯達克指數下跌1.6%，標準500指數下跌1.65%，費半指數下跌0.81%。

第一金投顧表示，美國聯準會公布3月FOMC會議決策，聯邦基金利率政策區間調升1碼至4.75-5.00%，合市場預期，11位具有投票權的聯準會官員皆支持本次決策。

聯準會聲明表示，最近的消費支出及生產數據指向適度的成長，就業近幾個月加速成長，並呈現穩健的步調，失業率保持在低點。

美國銀行體系健全有韌性，近期的發展可能導致家庭和企業的借貸條件收縮，並壓抑經濟活動、就業和通膨，影響程度還不確定，委員會依舊高度關注通膨風險，委員會有強烈的決心讓通膨回到2%目標。

會議結束後聯準會主席Jerome Powell舉行記者會，記者會重點包括：

1.通膨依舊過高卻正在下滑，就業市場依舊過於緊繃，但薪資已出現一些放緩跡象

2.自上次會議以來經濟數據比預期更強，但銀行業事件可能造成更緊縮的借貸條件

3.點陣圖不是升息的計劃，每次會議的決策都取決於數據的整體表現

4.對銀行的融資工具符合銀行的需求，並提供充足的流動性

5.委員會曾考慮暫停升息，但最終升息獲得多數支持幾週前委員會認為應調升終點利率

6.額外升息的次數尤其取決於更緊縮的信貸條件對經濟活動的影響

7. 委員會依舊不認為今年將降息

8. 因應銀行業事件造成的聯準會資產規模上升不會影響貨幣政策的立場

9. 本次會議並沒有討論改變縮表政策

三大法人周三集中市場合計買超276.1億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超262.5億元，投信買超2億元，自營商(自行買賣)買超5.8億元，自營商(避險)買超5.6億元。

統一期貨說，外資周三加碼期貨多單，期現貨同步情況顯示，外資對於台股後市一掃前幾日陰霾，大幅加碼超跌個股，帶動台股走強。選擇權未平倉部分，4月買權與賣權的最大未平倉位在16,000點與15,500點的位置。周四清晨FOMC利率決議結果公布，市場波動加劇。