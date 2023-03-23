外資敲進262億元 台股擺脫恐慌情緒

歐美金融業利空逐步消化，台股擺脫恐慌情緒，外資昨（22）日股匯期三市同步做多，鎖定台積電推升並買超台股262.5億元，並帶動投信等內資持續作帳，十千金現蹤，加權指數終場大漲247點收最高15,760點，站回所有均線，成交量放大至近三日最多2,471億元。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清的看法，美國財長葉倫承諾為存戶提供更多擔保，全球金融巿場恐慌情緒因而降溫，台股重獲資金敲進，惟美聯準會利率走向將影響走勢，加上歐美總經數據將陸續發布，市場波動度或將增加，宜等待拉回有撐，或是權值股價量齊揚，台股具備穩定上漲動能時，再偏多操作。

國銀交易室主管表示，台股能漲勢猛烈，估計正是熱錢匯入占總交易金額的一半、約7億美元直接投入股市，不僅造就外資昨日終止連二賣轉買超262.5億元、為1月31日以來單日最大，使加權指數一舉脫離所有均線反壓；亦使使得新台幣對美元持續升值，終場升值3.7分，以30.526元作收，創近一個月新高，總成交量放大到14.28億美元。

期貨市場方面，台指期昨日大漲257點收15,712點，外資淨多單加碼7,779口至17,738口，近一月最高。

台積電是昨日造就股市大漲的重要推手，跳空上漲16元或3.0%收最高價533元，為3月以來最高價及收盤價新高，並貢獻加權指數133點，全市場最多；而台積電是外資昨日買超張數與金額最多的個股：買超2.9萬張、占昨日台積電總成交張數4.5萬張逾一半，買超金額156億元占當日外資總買超的六成、也是今年來單日買超台積電第三多，並以麥格理證券買超1.1萬張、摩根大通證券買超8,808張最多；以台積電為首的科技族群帶動上市電子指數終場上漲1.9%收751點，創今年收盤新高，成交比連二日保持67%。

另一方面，繼譜瑞、世芯於上周晉身千金俱樂部後，千金族群昨日再迎第十千金緯穎，終場以漲停價收1,085元，創近一年收盤新高。

也因葉倫的承諾，台灣金融股跟著回穩，投資買盤重新敲進金融股，力拱富邦金、國泰金等大型金控股站回半年線上，使得上市金融指數揚升1.4%，一舉收復10日線、半年線，解除短線破底危機。

內資方面，投信買超2.02億元，連23日買超共417億元，連續買超天數平歷來第四長；自營商則買超11.5億元，連二買；三大法人合計買超276億元；八大公股行庫終止連二買轉賣超59.4億元。