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台股收漲247.01點 三大法人買超276.5億元
台股今（22）日開高走高，台積電（2330）領軍上攻，大盤指數終場收在15,760.46點，上漲247.01點，成交量2,418.7億元；三大法人買超276.5億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超262.59億元，投信買超2.38億元，自營商買超（合計）11.52億元，其中自營商（自行買賣）買超5.84億元，自營商（避險）買超5.67億元。
台股今日以15,535.17點開出，台積電開高走高，收在533元，帶動AI相關概念股表現強勢，散熱股走強，高價股也上漲，金融股持續反彈上漲，推升指數往上衝高，終場收在今日最高15,760.46點，漲幅1.59%。
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