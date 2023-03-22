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特斯拉信評升至投資級 康普、美琪瑪連三漲

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
信評機構穆迪將特斯拉（Tesla）的信用評等調高至投資級，推升電動車相關族群想像空間。路透
信評機構穆迪將特斯拉（Tesla）的信用評等調高至投資級，推升電動車相關族群想像空間。路透

穆迪調高電動車巨擘特斯拉（Tesla）信用評等至投資等級，有助於特斯拉後續發展，也推升電動車相關族群想像空間，氧化觸媒廠康普（4739）今（22）日盤中高點來到103元，已連三漲，波段漲幅已逾8%；正極原料廠美琪瑪（4721）今日盤中最高來到110.5元，上漲6.5元、漲幅5.77%，同樣也是連三漲。

看準電動車市場，康普表示，現有產能面臨不足，在地緣政治與關稅雙重因素下，考量越南出口具有關稅優惠的優勢，配合集團營運策略及全球經營布局，已決定投資3,100萬美元，赴越南設置電池材料廠，現已開始選址階段，目標2025年量產。

康普111年度每股配發現金股利3元；若以盤中103元計算，現金殖利率約為2.9%。

電動車 特斯拉

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