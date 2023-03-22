材料-KY新產能3月報到營收添動能 盤中逼近漲停

車子緩緩駛進台南科學園區，相較於其他廠辦大樓，全訊科技總部低調安靜，走進建物內，展示間、產線完全禁止攝影；此外，「只要你的背景與中資有一絲絲關係，連公司大門都不能踏進來。」全訊的員工提醒。

2023-03-22 13:29