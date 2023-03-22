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材料-KY新產能3月報到營收添動能 盤中逼近漲停

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

絲束暨醋片廠材料-KY（4763），受惠於客戶需求強勁且順利調漲成功，加上新產能3月開出，增添營收動能，今（22）日盤中漲勢凌厲，最高來到338.0元，逼近漲停。依據公司的擴產規劃，3月將有8,000噸絲束新產能，緊接著4月9,000噸絲束、6月3,000噸醋片新產能。

材料-KY表示，隨各國解封跨境旅遊逐漸恢復，帶動免稅商店的銷售狀況，已可發現全球四大菸商相繼追加絲束訂單；為了滿足四大菸商需求，正持續擴增絲束產能。另，隨民眾外出次數增加下，歐美客戶對鏡框的終端需求強勁，同樣也看好大陸解封後對醋片的內需市場，目前醋片接單已滿。

材料-KY公告2月營收4.58億元，創歷史新高，月增6.26%、年增135.66%；前2月累計營收為8.9億元，年增90.63%，已順利超越去年首季營收8.03億元。

營收 免稅

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