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散熱長線需求推升今年營運 這3檔飆上漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（22）日開高走高，盤中大漲逾200點，散熱族群為盤面上亮點，主要是看好今年營運可望受惠於長線需求的推升，加上近期ChatGPT帶動的熱潮，推升相關個股的表現，尼得科超眾（6230）、力致（3483）、泰碩（3338）等3檔飆上漲停，分別創下波段高點，另外，奇鋐（3017）、雙鴻（3324）漲幅也超過半根停板。

台股今日以15,535.17點開出，上漲21.72點，一度拉升至15,740.91點，上漲227.46點，權王台積電（2330）領軍上攻，散熱族群展現強勢，尼得科超眾、力致、泰碩等盤中飆上漲停鎖死。

力致早盤以63.5元開高後衝上漲停68.8元鎖死，創下自去年6月以來的新高，漲停及市價買單超過3,400張；泰碩以38.05元開出後也衝上漲停41.4元，創下去年8月以來的新高；尼得科超眾以平盤130元開出，股價也衝高至漲停143元鎖死，創去年12月以來新高。

散熱族群展現強勢，雙鴻盤中漲幅5.32%，奇鋐盤中上漲逾6%，建準（2421）盤中上漲逾2%，動力-KY（6591）盤中上漲逾3%，健策（3653）等股也是上漲表現。

漲停 超眾

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