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八大公股搶進？國票金股價走高 股東經營權之爭發酵

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國票金控。報系資料照片
國票金控。報系資料照片

國票金（2889）經營權之爭爆發！不僅兩大股東旺旺集團和耐斯集團增加持股，連八大公股行庫自3月16日起至昨（21）日已連續四個交易日增加買進數量，國票金的股價連續四個交易日上漲，自上周五（17）日起上漲超過13％，今（22）早盤最高一度漲至13.4元。

市場人士估計，公股已持有國票金控的股份比例可能已經回到8％，耐斯集團持有的比例為9％，而旺旺集團周邊相關支持派持有的比例則估計為20％，在今年的股東會前夕引發了市場的猜測，認為這可能是今年改選的暖身對陣。

國票金控的股東會預定在5月底舉行，今年三大股東都競相爭取保持手中的董事席次，甚至希望獲得更多席次，這場股東之爭成為了市場的焦點。

由於國票金控不發股利，也沒有銀行體系，以票券為主的金控在升息環境中獲利相對較差。公股行庫卻選擇買進國票金控的股票，引起了小投資者的關注。

今年，國票金宣布不發放股息，結束了連續13年發放股利紀錄，消息一出，隔日3月14日起，國票金股價連日跌破13元和12元，3月16日最低到11.5元。

但便宜股價竟然吸引八大公股買進，八大公股的行庫持續買進國票金控股票，自3月16日起到3月21日，國票金控的股價也從11.7元一路回升，升破12元、13元。

這波國票金股價表現如同坐雲霄飛車，外資持續出售國票金的持股，外資持股比例從3月13日的10.3％，到昨天（3月21日）的9.99％，跌破10％的水準，但股價不跌反升。

過去，公股行庫在2011年曾增加國票金控的股權比例，一直增加到15％至16％。小投資者希望如果公股行庫今年繼續競買國票金控的董事席次，能夠以擴大國票金控所經營版圖為首要考量。

國票金控 股東會 公股行庫

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