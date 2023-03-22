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台積電創下2月17日以來最高價位 帶動AI高價股大幅上揚

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
圖為台積電南科廠第14晶圓廠。記者劉學聖攝影／報系資料照
圖為台積電南科廠第14晶圓廠。記者劉學聖攝影／報系資料照

台積電（2330）創下2月17日以來最高價位，盤中上漲14元至531元、漲幅逾2.5％，帶動AI概念族群與高價股表現強勢，緯穎（6669）盤中上漲85元至1,075元、漲幅逾7%，站上第十千金；股王信驊（5274）上漲105元至2,810元、漲幅3.88%，創意、譜瑞-KY漲幅也逾2％。投顧法人表示，市場看好台積電產能利用率回升與下半年成長可期，公司中長期偏多，可當作AI概念股指標，其他相關概念股可採中長線方式布局。

台新投顧副總黃文清指出，AI概念股當中，從資料中心、伺服器、晶片、印刷電路板（PCB）、散熱模組等，由上而下都會受惠，投資人可以從族群中找出基本面最好、成長性最高的個股，採中長線方式進行布局。

資料中心概念股：緯穎、創意、嘉澤、信驊、譜瑞-KY、世芯-KY、祥碩、智邦。

伺服器概念股：鴻海、英業達、廣達、緯創、緯穎、建準、奇鋐、力致。

台積電供應鏈概念股：旺矽、弘塑、亞翔、家登。

概念股 台積電

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