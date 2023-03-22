政策利多、China Plus One雙引擎 法人：驅動印度十年行情

印度股市今年來為全球少數負報酬股市，印度指數及基金第1季因為淡季行情及市場雜音干擾，銀行金融、工業族群股價或有被連帶錯殺的情況，但近期印股曾連三紅指數站上6萬點大關，形成反彈趨勢，印度基金後市補漲行情看好。隨著印度預算案多項利多與China Plus One(中國大陸加一)議題持續延燒，提供印度相對良好的經濟環境及，依舊可支撐整體印度股市表現。

印度公布的預算案政策利多包含1.逐步整合財政預算與政府赤字；2.提升政府支出與資本支出引導的經濟成長內容；3.著重使用性提升，推動各項建設的實體與數位基礎建設。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度新預算案持續專注於經濟財政整合，並且兼顧基本成長。

近期歐美股市深受金融體系風險影響而震盪。林庭樟說，中長期來看，印度市場與成熟股市相關性較低，適合納入全球資產分散配置的一環，加上具備人口紅利、政策改革轉型、經濟擴張與企業雙位數成長等利多題材加持，印度仍是穩定配置的核心之一。

根據聯合國數據顯示，印度人口將在今年4月正式超車中國大陸，成為全球人口最多的國家，坐擁人口紅利與龐大消費力優勢，低廉的勞工成本更吸引外資積極進駐印度，特別是國際科技業大廠，當中不乏許多台灣重量級企業。

林庭樟進一步表示，從生產面觀察，印度政府近幾年積極強化國內基礎建設、改善法規限制、吸引外資投入，期望透過質與量的提升，將印度打造為新的世界工廠。尤其在疫情與美中貿易戰影響下，「China Plus One」策略逐漸受到重視，越來越多國際大廠將生產供應鏈轉往南亞與東南亞，此舉不僅加快Made in India的轉型升級，也助長印度經濟的強勢表現。

預料China Plus One的供應鏈轉移，可望推升印度超越中國大陸，成為未來十年全球最值得投資的重要市場。市場預估印度今明兩年的實質GDP年增率分別為5.6%及6.5%，相對於全球的1.9%及2.5%，印度持續在眾多主要經濟體中為GDP成長最高的國家；另2023年印度企業每股盈餘成長率也上看18%。

根據瀚亞投信與印度當地資產管理公司ICICIPRU提供的印度溫度計指數2022年2月指標數據為102.5；較上個月底微幅下滑，建議持續維持股債平衡配置。

印度股市今年以來出現難得修正，短期內處於區間震盪，但從估值回落來看，已吸引全球共同基金進場加碼，預期相對良好的經濟環境及政策將持續支撐整體股市表現，投資人可逢修正積極進場，單筆加碼搭配定期定額紀律投資，提前布局印股，預約印度十年大行情。選股策略方面，將關注政策轉型及產業利基的受惠產業，例如高價值醫藥、精密儀器、食品處理與電子半導體領域。