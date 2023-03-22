東哥遊艇去年獲利創新高 股價挑戰歷史天價

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）去年稅後純益17.53億元，年增1.05倍，創下新高，每股純益19.93元，去年度股利擬配發10元現金股利，日系外資重申買進評等，目標價維持425元，今（21）日股價開高走高衝上漲停430元鎖死，漲停及市價買單超過1,900張，再挑戰歷史天價。

東哥遊艇去年營收55.55億元，年增22%；稅後純益17.53億元，年增1.05倍，創下新高，每股純益19.93元；主要是受惠於後疫情時期豪華遊艇市場強勁需求，帶動終端產品售價調升，加上自創的「OA」品牌聲譽掌握訂價話語權，價格優於其他遊艇品牌，進一步挹注整體營運表現。

展望今年，東哥遊艇表示，富豪經濟穩定性高，且全球富豪人數及財富增加，高端奢侈消費依然熱絡；目前在手訂單創高，已排至2025年，今年在新產能貢獻及新產品陸續推出下，將帶動營運動能。

東哥遊艇今日以397.5元開高後衝上漲停430元鎖死，排隊買單超過1,900張，朝今年1月31日盤中的430.5元歷史高價前進。