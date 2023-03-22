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動盪市場裡醫療保健股最耐震 可優先布局

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台新醫療保健新趨勢基金經理人黃俊晏表示，美國聯準會2023年Fed將繼續升息，降息時間點將延至2024年，由於較市場預期鷹派，讓後市經濟走緩疑慮也進一步升高。而根據歷史經驗，1980年以來6次衰退期間，醫療產業盈餘變動仍能維持正成長，抗震能力強；另一方面，醫療保健產業無論景氣好壞都屬於必要支出，不太受景氣影響，在目前市場大幅震盪格局下，為絕佳資金避風港，建議優先布局。

黃俊晏指出，醫療與藥品等價格漲幅長期高於整體通膨，奠基於醫療保健產業的剛性需求，長線具成長動能。醫療產業目前不但是全體共同基金超額配置最多，也是2022年第三季以來加碼最多的產業，資金簇擁之下，醫療產業的超額配置達2.4%，目前仍是全體共同基金超額配置最多的產業；細分醫療子產業來看，市場長期超配最多的是健保公司，近期則加買大型生技；市場長期超配健保公司，反應市場資金追求穩定與防禦的需求。另就業績分析，第四季醫療股財報表現優於歷史平均水準，優於預期的盈餘數字也是近期高標，深具物美價優勢。

黃俊晏表示，就長線來看，在肺炎疫情延續及高齡化時代來臨，全球生技產業需求持續攀升，預期未來三年美國、歐盟、日本、中國大陸等主要國家的每人醫療支出持續上升，最大動能除疫情外，還有高齡照護、預防醫療、智慧健康等需求攀升。觀察近期金融市場狀況，頻頻出現如矽谷銀行被接管等風險事件，顯示市況仍不算穩定，後市變數仍多，防禦性佳的醫療保健產業仍將是資金最佳避風港。若金融情勢持續寬鬆，中小型生技、檢測服務、生命科學工具可望表現較佳；但若金融情勢再度轉嚴峻，大型生技、製藥、健保公司仍較具防禦性。

生技產業 美國聯準會 健保

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