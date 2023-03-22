抗通膨 法人：基建基金中長期績效佳

投資人擔心高通膨帶來的影響，滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷說，基建類股可轉嫁通膨、達到對抗通膨的效果，因基建行業提供的水電瓦斯、運輸等皆是日常生活所需，存在較少受價格升跌影響的剛性需求； 同時基建產業多為政府特許，競爭對手少，當能源、原物料價格上漲時，能夠隨著通膨調整價格，達到對抗通膨效果。

再者，基礎建設亦具有較高股利率特性，於高升息環境下相對抗跌；數據顯示截至2022年，以道瓊基礎建設指數為例，其平均股利率，優於MSCI AC世界指數。於美國利率偏高(2%以上)期間，道瓊基礎建設指數平均月報酬為1.15%，優於同期MSCI世界指數與那斯達克指數表現。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷說，統計2003至2022年道瓊基礎建設指數成立20個完整年度來看，夏季、與冬季旅遊旺季，往往也是基礎建設類股表現較好的時間點，其中尤以第2季平均報酬率為4.91%，為各季度最高。投資人與其猜測何時停止升息、軟硬著陸等時機，投資於較不受景氣影響且抗通膨的基礎建設或許也是一個不錯的選擇。

滙豐投信表示，投資於全球上市的基建企業，範圍遍及公用事業、通訊服務、大眾運輸以及能源轉型，從中投資可取得多元的收益來源。隨著全球對基建行業的需求與日俱增，在未來數十年內，無論是成熟市場或新興市場的基建市場都會取得極為可觀的增長。