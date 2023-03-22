台股大漲逾200點 台積電盤中曾衝上531元貢獻過半點數

美股周二收高，台股今（22）日開高走高，一度衝達15,730.05點，上漲216.8點，台積電ADR周二大漲2.7%，早盤股價以524元開出，上漲7元，早盤一度衝達531元，上漲14元，漲幅2.7%，貢獻大盤指數超過百點，盤中漲幅逾2%。

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）開發出新工具，協助減輕晶片設計時遭遇的重大瓶頸點，且也已獲得台積電（2330）採用；輝達表示，旗下名為「cuLitho」的新軟體庫將大幅加速晶片微影的發展過程，號稱比當前技術性能提升40倍。

美股周二收高，道瓊指數上漲316.02點、漲幅0.98%，那斯達克指數上漲1.58%，標準500指數上漲1.3%，費半指數上漲0.07%；台積電ADR收92.5美元，漲幅2.7%。

台積電早盤以524元開出，一度拉升至531元，平了2月16日的高點，且推升大盤指數大漲逾200點，盤中漲幅2.51%。