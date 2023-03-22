聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股大漲逾200點 台積電盤中曾衝上531元貢獻過半點數
美股周二收高，台股今（22）日開高走高，一度衝達15,730.05點，上漲216.8點，台積電ADR周二大漲2.7%，早盤股價以524元開出，上漲7元，早盤一度衝達531元，上漲14元，漲幅2.7%，貢獻大盤指數超過百點，盤中漲幅逾2%。
繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）開發出新工具，協助減輕晶片設計時遭遇的重大瓶頸點，且也已獲得台積電（2330）採用；輝達表示，旗下名為「cuLitho」的新軟體庫將大幅加速晶片微影的發展過程，號稱比當前技術性能提升40倍。
美股周二收高，道瓊指數上漲316.02點、漲幅0.98%，那斯達克指數上漲1.58%，標準500指數上漲1.3%，費半指數上漲0.07%；台積電ADR收92.5美元，漲幅2.7%。
台積電早盤以524元開出，一度拉升至531元，平了2月16日的高點，且推升大盤指數大漲逾200點，盤中漲幅2.51%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言