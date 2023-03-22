歐美綠能政策發酵 法人：把握震盪入場時機

近期受到美國升息影響、以及國際油價下跌減弱對潔淨能源的需求，因此近期潔淨能源相關股價拉回整理。富蘭克林華美投信表示，近期下跌修正，正是布局買點；因歐盟綠能政策發力，將加速潔淨能源產業擴大市占，投資人可趁機入場，加碼布局潔淨能源ETF。

今年2月歐盟持續發布綠能新政策，綠色政綱產業計畫將透過簡化法規、快速資金、培訓人才、國際供應鏈合作等方案，確保歐洲淨零產業競爭力；淨零產業法簡化申請與審查流程，並訂定業界標準，讓技術得以規模化生產，加速淨零產業布局；關鍵原物料法則是協助歐洲製造產業取得綠色轉型的關鍵原物料。

富蘭克林華美潔淨能源ETF經理人江明鴻表示，市場預期歐盟此舉，可望加入中美潔淨能源政策競賽，加速潔淨能源相關產業擴大市佔率。

江明鴻表示，歐洲議會2月投票通過新法，自2035年開始歐盟市場禁止銷售新柴油車，此舉讓歐盟成為全球主要經濟體中推動轉型為電動車的最積極者。在各項法令搭配下，將加速歐洲在潔淨能源產業的佈局與提高國際競爭力，有望儘早達到聯合國淨零碳排目標。

不僅如此，江明鴻分析，美國財政部在2月也宣布，綠色能源轉型專案將擴大至美國製造業、減少工業溫室氣體排放的業者，以及關鍵供應商，這些業者可在今年5月底開始申請進階減稅優惠補貼。

由於去年8月通過的美國削減通膨法的相關補貼與政策支持開始生效，如購買太陽能電池板等潔淨能源享有減稅福利，激勵許多太陽能股，如美國太陽能電池板製造商First Solar公布 2023 年財測，其營收淨額和營業利益高於市場預期，股價近期持續創高。

另一家專注於太陽能微型逆變器、能源解決方案和電池系統的Enphase Energy，預計2023年第1季度收入大增，幾乎與該公司去年全年的收入相同，主因在於太陽能供電系統需求仍高，微型逆變器除了持續在歐洲地區如法國、西班牙及葡萄牙等地拓展市場，亦將擴張至波蘭、奧地利及義大利等國家，顯示歐洲地區再生能源需求強勁，歐洲地區在俄烏戰爭造成的能源短缺陰霾和終結對俄化石能源依賴的訴求下，各國積極發展再生能源，加上能源價格上漲及燃料短缺已嚴重影響民眾日常生活，家庭可自給自足的能源系統需求大增，將推動潔淨能源相關產業營收持續高速增長。

富蘭克華美投信表示，潔淨能源相關指數與美國科技股指數一直呈現同步態勢，即使短期潔淨能源走勢有所偏離，後市亦會跟上市場腳步。近期潔淨能源相關指數受到Fed升息可望持續以及原油價格走跌的影響而有所拉回，惟股價已修正至合理水準，過往經驗顯示景氣低檔往往是長期投資的好機會，再加上歐美綠能政策持續發力，即使短期受到國際總體經濟壓力而有震盪拉回，亦可視為逢低承接的良機。

江明鴻分析，就目前價量結構來看，潔淨能源相關指數已呈現量縮收斂格局，待未來籌碼進一步沉澱後，後市將有所表現，未來待Fed升息步調趨緩以及近期美股季報陸續公布後消弭市場雜音，潔淨能源後市可望重回軌道。