兆豐投信：全台首檔日本優勢多重資產基金 4/24起募集

全球市場震盪持續，當美國進入緊縮政策、中國大陸邁入緩步復甦，日本經貿環境一枝獨秀，加上長期維持寬鬆的貨幣政策、日圓匯率有助出口貿易，搭配名人購置房產熱潮，景氣擴張顯著，帶動日本市場湧入投資熱潮。

兆豐投信發掘「日本不一樣」的投資氣氛，將引入兆豐日本優勢多重資產基金，以多重資產為基底，掌握日本四大優勢產業如旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市。本基金保管銀行為彰化商業銀行，募集期間將為4月24~28日，將發行新台幣、美元、日圓共三種幣別，為目前國內首檔以日圓幣別發行的基金，提供投資人彈性運用資金的選擇。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，過去一年全球股市波動度大，但日經225指數上漲7.56%，吸引市場目光，特別是日本去年底全面放寬入境政策，今年遊客回流力道可望恢復至新冠疫情前的入境水準，推估到2024年日本入境人數將達6,500萬人，每年有望帶來7.8兆日圓商機，為日本市場打開繁榮大門。另外，中美政治經濟角力下，擁有科技創新、職人文化、娛樂軟實力等經濟力道的日本成為主要受惠國。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊說，日本企業掌握科技供應鏈的關鍵製程如：半導體設備、高科技晶片、低碳經濟、自動化革新、節能電器等，搭配日本固有的職人精神，頻頻展出AI科技機器人技術，更獲得全球市場信賴。

疫情以來在宅經濟推動下，日本娛樂軟實力水漲船高，2020年動漫企業海外營收首次超過日本國內並持續上升，任天堂Switch成為疫情期間家喻戶曉的遊戲，像2023年開春以來票房賣座的《灌籃高手》動畫電影，呈現娛樂軟實力傳播全球市場的經濟力道。

隨著日圓貶值環境，日本房地產相對便宜，加上目前日本是亞洲第一大的REITs市場，市值高達15.3兆日圓，而REITs的收益來源為穩定繳納的租金，提升收益穩健性，估計日本REITs累積十年報酬率可達146%，具長期成長性。

兆豐日本優勢多重資產基金為聚焦四大優勢產業的多重資產基金，採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合，依照市場變化動態調整資產比重，再運用類固收資產的配置強化防守性，為一檔攻守皆宜的多重資產型基金，投資人現階段可考慮納入核心資產積極布局。