台股早盤漲逾150點 台積電開盤上漲7元

台股今(22)日開盤上漲21.72點，開盤指數15,535.17點，早盤漲逾150點，來到15,674.08點；台積電（2330）開盤上漲7元，開盤價524元。

群益投顧說，市場聚焦美國聯準會最新利率決策會議，外資縮手觀望，上演土洋對作，月線為接下來多空分界，等待市場給出新方向。靜待FOMC，持股不需積極放大部位，也避免短線過度追價；FOMC之後，觀察資金方向再做動作，可能AI和政策概念股續強，或者新題材和投信季底作帳個股表現。。

周二(21日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲316.02點、漲幅0.98%，那斯達克指數上漲1.58%，標準500指數上漲1.3%，費半指數上漲0.07%。

第一金投顧表示，美國財政部長Janet Yellen在向美國銀行家協會發表的演講中表示，政府已迅速行動因應銀行業的困境，目前局勢正在穩定，但若有規模較小的金融機構遭遇擠兌並有蔓延的風險，政府不排除將再次介入確保存款與金融體系的安全。

美國聯準會展開為期兩天的FOMC會議,預計將在台灣時間周四凌晨公布會議結果，根據CME FedWatch Tool，本次會議升息1碼的機率達87%，且隨著市場對銀行業的擔憂情緒略有緩解，5月會議再升息1碼的機率上升至60%。

三大法人周集中市場合計賣超6.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超28.8億元，投信買超19.7億元，自營商(自行買賣)買超6.5億元，自營商(避險)賣超3.9億元。

統一期貨說，外資加碼期貨多單，期現貨未同步，顯示外資在市場重大事件前觀望氣氛濃厚。選擇權未平倉部分，4月份的買權與賣權的最大未平倉位在16,000點與15,500點，顯示出市場對後市看法仍在區間之內。