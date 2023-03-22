3/22【早晨財經速解讀】標普重返4000點 鴿式升息vs.鷹式降息 馬斯克呼降息2碼

美國股市周二繼續反彈，銀行股領漲，「恐慌指標」大跌，政府穩定銀行業的措施奏效，減輕近來金融動盪將引發全面危機的疑慮。

美國三大指數全面收高，道瓊工業指數上漲316.02點，漲幅1%，收在32,560.6點；標普500指數上漲51.3點，漲幅1.3%，至4,002.87點；那斯達克綜合指數上漲184.57點，漲幅1.6%，至11,860.11點。

費城半導體指數小漲不到0.1%，英特爾下跌2.4%。台積電ADR照漲2.7%。美國商務部官員表示，拜登政府對那些獲得美國聯邦資金在美國建廠的半導體製造商在中國的新業務實施嚴格限制。

美國商務部官員表示，晶片法將禁止獲得資金的公司在中國把先進晶片的產能擴大5%、老舊技術的產能提高10%。

上周，美國兩家地區性銀行接連倒閉，隨後第一共和銀行（First Republic Bank）獲得紓困，瑞士信貸被收購，加劇投資人對金融業動盪蔓延的恐慌，進而增強全球對經濟衰退可能性增加的疑慮。

不過，銀行繼周一逆轉跌勢後，周二繼續反彈。儘管如此，標普銀行股僅在本月就損失了超過18%的市值。

標普500指數銀行股指數和KBW地區銀行指數分別躍升3.6%和4.8%，為去年底以來最大的單日漲幅。

美國財政部長葉倫在為美國銀行家協會準備的發言中表示，由於監管機構的果斷行動，美國銀行系統已經穩定下來，但她也提醒可能需要採取更多行動。

衡量市場恐慌的波動率指數(VIX)大跌至21附近，創下去年5月以來最大兩日下跌；上周曾一度升破30。

如今注意力轉到聯準會（Fed），Fed 已經開始了為期兩天的貨幣政策會議，聯邦公開市場委員會(FOMC)委員將在會議上重新評估他們的經濟預測，並很有可能在持續的通膨阻擊戰中再次提高聯邦基金目標利率。

Wealthspire Advisors資深副總裁Oliver Pursche說：「Fed將升息25個基點，市場不會在意。所有的目光都將集中在鮑爾對經濟和通膨的聲明，以及他是否能做得足夠好，讓公眾相信銀行業的雜音可以歸因於少數幾家銀行的管理不當。」

根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，目前，金融市場認為Fed升息25個基點的可能性為83.4%，維持政策利率不變的可能性為16.6%。

稍早公布的經濟數據顯示，美國月2成屋銷售量躍升14.5%，超過預期，結束了12個月的連降趨勢。

第一共和銀行飆漲29.5%，創下有史以來最大漲幅。華爾街日報報導，摩根大通執行長戴蒙正出面和其他大銀行投資該銀行進行磋商。

同業PacWest BancorpPACW.O和Western Alliance BancorpWAL.N也大漲，分別躍升18.8%和15.0%。

特斯拉跳漲7.8%，根據汽車註冊數據，該公司勢將創下在中國的最佳單季表現。