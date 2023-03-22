台股利空淡化 閃現十千金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
圖／經濟日報提供
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金融利空淡化，加上周一美股大漲激勵下，台股電金回神，昨（21）日指數開高收高，終場上漲93點、收15,513點，雖離月線僅一步之遙，但收復10日均線。緯穎盤中一度大漲至1,030元，台股閃現十千金。終場緯穎漲幅收斂，以990元收市，盤面仍維持九千金。

昨日台股電子、金融兩大族群股價回神，分別上漲0.7%與0.9%，加上台積電上漲5元、收517元，率先站回月線反壓之上，配合政府普發6,000元催動內需紅利族群表態，八大類股全面上揚，指數開高收高，終場上漲0.6%，成交量2,223億元。

法人指出，市場多頭買盤近來「捨大就小」，追捧中小型績優股族群，激勵千金股個股檔數快速回溫，繼上周快速增至九千金後，昨日盤中一度閃現十千金。由於市場普遍看好伺服器產業今年展望，引動買盤近日積極力挺緯穎，帶動盤中大漲，法人預期緯穎後續很有機會正式加入千金股行列。

三大法人昨天賣超6.3億元，其中外資期貨淨多單增加1,336口至9,959口，現貨賣超28.8億元，賣超包括中信金、新光金、玉山金、臺企銀、國泰金、長榮、富邦金、華航、陽明、華新等個股。投信買超19.7億元，且已經是連續22日買超，自營商買超2.6億元。

八大公股行庫則買超5.8億元，買超包括中信金、國票金、群創、臺企銀、陽明、玉山金、威盛、華南金、遠東新，以及華航等個股，護持台股的企圖相當明顯，也頗有與外資對作的意味。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，近期美台科技股表現不弱，科技股仍以AI、電動車為兩大主軸。在ChatGPT題材發酵下，半導體、IC設計、IP、伺服器等相關族群，仍是趨勢主流。內資這波積極做多，顯示對台股有信心，尤其台股在科技股強勢帶領下，表現也相較其他亞股強勢。

台股 玉山金 中信金

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