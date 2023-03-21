台積電站上月線 台股上漲93點收15,513點

美股四大指數上漲，帶動台股大盤今（21）日震盪小幅走高，但遇到月線反壓未能突破，收盤上漲93點至15,513點、漲幅0.61%。台積電（2330）今日站上月線，上漲5元至517元、漲幅0.98％。法人指出，本周為各國央行利率的預測關鍵點，市場觀望氣氛濃厚，指數短期內呈震盪整理機率高，短線上看好缺水缺電族群會有題材價值，長線上看好能源族群，投資人可用長線保護短線的概念進行投資布局。

國泰證券證期處經理蔡明翰表示，以技術面來看，今日台股成交量能微幅擴增，上漲壓力較大，遇到月線反壓，所以較難突破，原因可能為市場雖然認為歐美金融危機降溫，但這禮拜各國央行利率的預測關鍵點，尤其是美國聯準會即將公布升息，市場預期升一碼機率較高，但還是有可能會出現意外，所以大家呈現觀望，加上會後主席也會談到經濟狀況以及後續政策變化，有可能會導致美股大漲或大跌，所以指數會較難向上大突破，短期維持震盪整理機率相對較高。

蔡明翰指出，以產業面來看，會出現快速輪動的格局，目前指數震盪，中小型族群會較有表現空間，因為大型股會受到指數表現的壓力，所以中小型具題材的相關族群表現會較強勢。

蔡明翰說，近期市場資金集中於能源、太陽能需求，觀光與面板族群，中小型股中相對強勢的族群，有機會呈現強者恆強的格局，但是在區間震盪情況下，中小型股輪動速度會較快，提醒投資人做布局時要分散風險，因為太集中可能會與指數呈現脫勾現象，會較不容易賺到價差。並指出，短線上看好缺水缺電族群會有題材價值，長線上看好能源族群，在台電的強韌電網與電動車的持續帶動下，長線上具有法人認同的利多，投資人可用長線保護短線的概念進行投資布局。

今日緯穎一度站上第十千金，可惜未能保持，收盤維持九千金，上漲的千金高價股有：大立光、世芯-KY。

今日成交量大的上漲股為：飛宏、群創、凌群、緯創、茂迪、毅嘉、臺企銀、資通、友達、新光金、華孚、榮剛、欣興、精確；成交量大卻下跌者有：元晶、威盛、盛達、十銓、台半。

今日成交金額大且走高者包括：世芯-KY、飛宏、凌群、欣興、緯穎、嘉澤、華孚、緯創、材料-KY、南電；今日成交金額大卻走勢疲軟者：創意、愛普*、威盛、中興電、晶心科、台半。