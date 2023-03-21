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搭上軍工熱潮 榮剛爆量衝上15年高點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

榮剛（5009）今年起擴大接單量能，成為全球特殊合金鋼的關鍵供應者，且持續與台灣各產業合作，打入全球軍工、航太產業供應鏈，股價自去年11月一路緩步走高，由28.5元上漲以來，今（21）日以51.2元開出，一度拉升至54.7元，創下2007年12月以來，超過15年的高點。

榮剛是從煉鋼、鍛造、輥軋、熱處理到精整的特殊鋼專業廠，產品行銷全球45餘國，廣泛應用在航太、能源、醫療、汽車、機械工模具等領域，主要市場在八大工業國家，更是台灣特殊合金鋼產業的龍頭廠。

榮剛去年合併營收123億元、年增40%，營業毛利39億元，年增69%，稅後純益20億元，年增150%，歸屬母公司業主淨利20.19億元，較2021年同期增加168.61%，每股稅純益4.52元，年增165.88%，營業毛利、營業淨利、稅後純益及EPS都創歷史新高；今年2月合併營收10.6億元，年增43.29%，創史上同期新高。

法人看好，榮剛營收獲利不斷創新高，在軍工、航太領域屢創佳績，今年展望持續看俏，早盤以51.2元開出，一度拉升至54.7元，盤中成交量超過2.45萬張，居台股個股成交量的領先群，盤中漲幅超過半根停板。

榮剛 台股

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