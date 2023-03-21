快訊

繁星推薦1到7類放榜！錄取率62.71％ 缺額人數文化最多、台大有10名

全台有感！9:45花東規模5.3地震 花蓮震度4級

大學繁星推薦上午9時公布 查詢網址看這裡

永道-KY上市 早盤以200元開出、漲幅139%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

永豐餘集團旗下小金雞、電子標籤大廠永道-KY（6863）今(21)日掛牌上市，早盤以200元開出，上漲116.4元，漲幅139.23%，以中籤者來說，開盤賣出可獲利11.64萬元。

永道-KY為全球第二大RFID供應商，僅次於艾利．丹尼森（Avery Dennison），全球客戶超過800家，為UNIQLO最大的RFID標籤設計與標籤供應商，知名客戶包括迪卡儂、遠通電收、7-11無人商店四號店等。

永道公開申購中籤率1.13%；永道-KY去年稅後純益3.39億元，年增25.1%，每股純益（EPS）5.18元，擬配發1.98元現金股利，配息率38%。

永道-KY早盤以200元開出，一度拉至204元，盤中漲幅137.44%，順利展開蜜月行情。

配息 無人商店

延伸閱讀

東研信超24日上櫃 申購中籤率0.16％

迪卡儂個資外洩害遭詐57萬 律師會員卻要自負9成過失

永道 擬配1.98元股息

永豐餘集團旗下小金雞 永道-KY抽籤價83.58元

相關新聞

美股收高、台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲3元

台股今(21)日開盤上漲17.98點，開盤指數15,437.95點，早盤漲逾百點，來到15,530.74點；台積電（23...

3/21【早晨財經速解讀】聯準會慌了?瑞信ADR腰斬 六大央行出手撒美元 三月不升息?

美國股市周一收高，全球主管機關全面提振市場信心之下，銀行業的危機有所緩解，而最近金融動盪也讓市場猜測主要央行可能放慢升息腳步。

市場動盪高評級債獲資金青睞 升息末段定期定額勝率高

矽谷銀行及瑞士信貸倒閉危機，震撼全球金融市場，股債市動盪不安。市場避險情緒上揚，推動資金撤離風險性資產，尋找較安全的避風...

台股內資力挺 沒被嚇倒

受到歐美金融業爆雷影響，在外資轉賣超47億元與金融股持續壓盤，台股加權指數昨（20）日回測15,400點整數關卡與5日線...

觀望氣氛轉濃 台北股匯市量能縮減

歐美金融爆雷事件持續延燒、美聯準會利率決策會議在即，在觀望氣氛轉濃下，台北股匯市昨（20）日同步量縮，股市成交量縮減至2...

瑞信風暴 國安基金密切關注台股

瑞士信貸財務風暴震撼全球金融市場，財政部政務次長、國安基金操盤手阮清華昨（20）日表示，此次風暴不會像2008年（指金融...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦