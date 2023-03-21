永道-KY上市 早盤以200元開出、漲幅139%
永豐餘集團旗下小金雞、電子標籤大廠永道-KY（6863）今(21)日掛牌上市，早盤以200元開出，上漲116.4元，漲幅139.23%，以中籤者來說，開盤賣出可獲利11.64萬元。
永道-KY為全球第二大RFID供應商，僅次於艾利．丹尼森（Avery Dennison），全球客戶超過800家，為UNIQLO最大的RFID標籤設計與標籤供應商，知名客戶包括迪卡儂、遠通電收、7-11無人商店四號店等。
永道公開申購中籤率1.13%；永道-KY去年稅後純益3.39億元，年增25.1%，每股純益（EPS）5.18元，擬配發1.98元現金股利，配息率38%。
永道-KY早盤以200元開出，一度拉至204元，盤中漲幅137.44%，順利展開蜜月行情。
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