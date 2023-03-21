美股收高、台股早盤漲逾百點 台積電開盤上漲3元

台股今(21)日開盤上漲17.98點，開盤指數15,437.95點，早盤漲逾百點，來到15,530.74點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價515元。

群益投顧說，美國聯準會開會在即，上檔追價買盤力度受牽制，擇強短打應對。

周一(20日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲382.6點、漲1.2幅%，那斯達克指數上漲0.39%，標準500指數上漲0.89%，費半指數上漲1.01%。

第一金投顧表示，第一共和銀行在過去一周遭信評機構標普二度降評，導致股價接近腰斬，創下歷史新低，但標普認為幾間銀行的倒閉不至於影響決策者打擊通膨的決心。具有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文表示，本周FOMC會議是否升息將取決於市場如何消化近期銀行業的情勢變化。

富邦期貨說，信評機構標普再度調降第一共和銀行的信評，導致其 股價崩跌47%，對美股帶來壓力，不過聯準會、加拿 大、英國、日本、歐洲等六大央行宣布，自周一起把 提供美元交易的頻率從每周增加到每天，提升美元流動性；另外，美財政部長葉倫和聯準會主席鮑爾發布共同聲明稱，美國銀行系統的資本和流動性強勁，金融系統也具有韌性，市場信心有所恢復，激勵美股四大指數同步收高。

三大法人周一集中市場合計賣超30.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超47.8億元，投信買超33.4億元，自營商(自行買賣)買超8.3億元，自營商(避險)賣超24.7億元。

統一期貨說，外資周一減碼期貨多單，顯示出法人對後續走勢看法略趨保守，後續外資於現貨部份如未再持續賣超，才有利指數守穩當前位階。

選擇權未平倉部分，4月買權與賣權的最大未平倉位在16,000點與15,500點的位置，顯示出市場對後市看法仍在區間之內。未來大盤是否能轉強，仍看金融類股短線上何時止穩並反彈，與歐美銀行業是否止穩，本周重點觀察FOMC利率決議結果。