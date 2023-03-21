3/21【早晨財經速解讀】聯準會慌了?瑞信ADR腰斬 六大央行出手撒美元 三月不升息?

美國股市周一收高，全球主管機關全面提振市場信心之下，銀行業的危機有所緩解，而最近金融動盪也讓市場猜測主要央行可能放慢升息腳步。

標普500指數上漲0.9%，收3,951.57點；道瓊工業指數漲382.60點，漲幅1.2%，收32,244.58點；那斯達克綜合指數上漲0.4%，報11,675.54點。

標普500指數11大類股全面走高，標普500指數銀行股指數上漲0.6%，KBW區域性銀行股指數漲1.5%。隨著風險偏好回升，美國公債殖利率大漲。

OIS最新定價顯示聯準會（Fed）本周有75%的機率升息1碼（0.25個百分點），基準利率在今年年底料達4%左右，這比Fed 12月的「點狀圖」預測低了1個百分點。

聯準會（Fed）等六家主要央行宣布協調行動增加美元流動性供應後，並未出現美元需求激增，可見銀行業動盪可能並未給金融系統造成過度的壓力。

紐約社區銀行(New York Community Bancorp)大漲32%，率美國區域性銀行走高，不過第一共和銀行信用評級再被調降後，股價重挫47%至歷史谷底，今年迄今第一信託銀行已累計下跌90%。

瑞銀上漲3.3%，投資人關注瑞銀收購瑞信交易的積極一面。在美國交易的瑞信大跌53%。

Essex Financial Services執行長Chuck Cumello表示，市場覺得最近的動盪不是系統性的，會有辦法來控制損害。他補充說，這並不意味著不會有其他爆雷，所以這將是一個挑戰。

摩根士丹利策略師Michael Wilson說，銀行業面臨壓力可能是美股結束熊市的一個痛苦開端。

亞馬遜（Amazon）跌1.3%，該公司計劃再裁員9,000人。