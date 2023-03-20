不用動老本 華南金：今年股利配發現金為主

華南金控（2880）於今日（20）召開法說會，華南金表示，還有未分配保留盈餘，加上去年稅後盈餘173.08億元台幣，扣掉10％規定要提列的特別公積，還有可供分配的盈餘，因此不需用動用資本公積還是能配發股息，今年現金股息將會優於股票股利。

華南金控表示，以往華南金發放股利政策多是股票現金各半，去年開始，華南金現金股利比重提高，今年也應會是以現金為主，基本上不用動會資本公積，至於發放率目前還在研議中。

另外，外界關注華南金控是否被近期國際黑天鵝事件影響，關切華南金控在瑞士信貸曝險部位。對此，華南金表示，集團對瑞信曝險接近2000萬澳幣，並非外界關切的AT1（Coco Bonds）債券，為普通無擔保債券，華南金表示將密切注意瑞信信用評等變化情形。

華南金控表示，去年稅前淨利突破200億元，稅後淨利173.08億元，續創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS） 1.27元，稅後股東權益報酬率（ROE） 8.98%、資產報酬率(ROA) 0.49%，總資產持續擴增至3兆6302億元，年增4.9%。

華南銀行去年稅後淨利167.27億元， EPS 1.71元，整體營運較2021年提升，占集團獲利貢獻超過9成。華南永昌證券去年稅後淨利11.07億元，EPS 1.69元，經紀業務市占率3.02%。華南產險去年稅後淨利4.58億元，EPS 2.29元。