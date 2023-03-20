電子金融疲弱 台股跌32點收15,419點

台股今（20）日開高震盪走低，電子與金融股走勢疲弱，資金集中於受惠普發6,000元的觀光族群以及受惠電價議題的題材股，今（14）日台股收盤下跌32.99點，收盤指數15,419.97點、跌幅0.21％，成交量為1,896億元；台積電（2330）今日下跌6元至512元收盤、跌幅1.16%。分析師表示，本周為台美利率央行決策周，今日看起來觀望氣氛較濃，若公布之後的升息幅度不大，股市短線上會有不錯的利多機會。

豐彥財經執行長謝晨彥指出，今日為台美利率央行決策周，本周投資人需注意聯準會的會議以及央行理監事會議對於利率想法，若是沒有特別升息，或是升息幅度不大，那對股市短線上會有不錯的利多機會。並表示，長線上看好ChatGPT相關概念股表現，因為其為兼具基本面與題材性的類股，營收獲利都有上來，本益比偏低，相關股票表現也不錯，投資人可以持續追蹤，採取長線操作模式進行布局。

謝晨彥說，短線上則看好觀光類股與電價上漲概念股，觀光類股的基本面與產業面皆表現不錯，整體產業營運狀態一定會更好，尤其是飯店業，但因為過去交易量沒那麼多，突然之間大家都集中在觀光族群，所以波動可能會比較大，投資人可採短線操作模式；而受惠於電價上漲的儲能、重電、風力發電與太陽能類股，由於過去一年已漲多，股價已反映目前營運的利多，因此較適合短線跟隨熱度操作，長線上還是得再觀察營運狀況。

今日盤面維持九千金，上漲的千金股有：信驊、力旺、旭集、世芯-KY、創意、亞德客-KY。

今日成交量大的上漲股為：茂迪、元晶、臺企銀、凌群、盛達、資通；成交量大卻下跌者有：潤泰新、永豐金、國泰金、華新、富邦越南、鴻海、富邦金、仁寶、智原。

今日成交金額大且走高者包括：愛普*、世芯-KY、創意、中興電、茂迪；今日成交金額大卻走勢疲軟者：台積電、聯發科、智原、保瑞、譜瑞-KY、鴻海、華新、聯詠、國泰金、潤泰新。