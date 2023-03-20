「愛息族」掃貨 元大投資級公司債追募額度釋出

在美國聯準會（Fed）持續升息下，全球債券殖利率狂升，台灣偏好高息的投資人也紛紛出籠，除了原本的0056、00713高息ETF外，更將目光轉向一樣擁有高息收的債券ETF。以受益人數最多、流動性最好的投資等級債ETF-元大投資級公司債（00720B）為例，便因投資人反應熱烈今年以來已二度追募，可見市場對優質債券的高度需求。

法人表示，隨著債券殖利率直直升，台灣今年以來債券ETF買氣也跟著狂升，根據投信投顧公會數據，今年以來，截至3月16日，申請追募的債券ETF達十檔，其中，投資等級債因兼具高息與低風險的優勢，身受市場青睞。

以前一次季配年化殖利率達5.6%的元大投資級公司債來看，今年1月6日追募200億元，沒想到「愛息族」掃貨能力太強，約一個多月的時間就再度完售，發行商元大投信2月16日只好又公告暫停初級市場申購，並於3月15日釋出追募額度，重返市場旋即空降單日淨申購金額最多的債券ETF。

元大投資級公司債不到兩個月時間便追募兩次的盛況，法人認為有兩大原因，首先因美國升息基準利率提升，投資級債殖利率亦跟著水漲船高，台灣偏好高息產品的存股族，開始注意到透過債券ETF領息也可創造穩定現金流。

再來，元大投資級公司債本身優勢強大，今年第1季年化配息率高達5.6%，追蹤指數殖利率更達5.9%，自然在市場瘋買債券時，受到投資人青睞，這點由其為投資等級債ETF中受益人數最多、流動性最佳也可得到驗證。

矽谷銀行（SVB）事件，讓投資等級債再度成為市場資金避風港，理財專家建議，債券ETF一年可配息四次，如元大投資級公司債除息月分為「1、4、7、10」月，投資人可自行配置除息月分為「2、5、8、11」、「3、6、9、12」的債券ETF，如元大AAA至A公司債與元大美債20年，可幫自己打造一年12月，每個月皆可領息投資組合。