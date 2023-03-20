快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

「愛息族」掃貨 元大投資級公司債追募額度釋出

經濟日報／ 記者高瑜君/即時報導

在美國聯準會（Fed）持續升息下，全球債券殖利率狂升，台灣偏好高息的投資人也紛紛出籠，除了原本的0056、00713高息ETF外，更將目光轉向一樣擁有高息收的債券ETF。以受益人數最多、流動性最好的投資等級債ETF-元大投資級公司債（00720B）為例，便因投資人反應熱烈今年以來已二度追募，可見市場對優質債券的高度需求。

法人表示，隨著債券殖利率直直升，台灣今年以來債券ETF買氣也跟著狂升，根據投信投顧公會數據，今年以來，截至3月16日，申請追募的債券ETF達十檔，其中，投資等級債因兼具高息與低風險的優勢，身受市場青睞。

以前一次季配年化殖利率達5.6%的元大投資級公司債來看，今年1月6日追募200億元，沒想到「愛息族」掃貨能力太強，約一個多月的時間就再度完售，發行商元大投信2月16日只好又公告暫停初級市場申購，並於3月15日釋出追募額度，重返市場旋即空降單日淨申購金額最多的債券ETF。

元大投資級公司債不到兩個月時間便追募兩次的盛況，法人認為有兩大原因，首先因美國升息基準利率提升，投資級債殖利率亦跟著水漲船高，台灣偏好高息產品的存股族，開始注意到透過債券ETF領息也可創造穩定現金流。

再來，元大投資級公司債本身優勢強大，今年第1季年化配息率高達5.6%，追蹤指數殖利率更達5.9%，自然在市場瘋買債券時，受到投資人青睞，這點由其為投資等級債ETF中受益人數最多、流動性最佳也可得到驗證。

矽谷銀行（SVB）事件，讓投資等級債再度成為市場資金避風港，理財專家建議，債券ETF一年可配息四次，如元大投資級公司債除息月分為「1、4、7、10」月，投資人可自行配置除息月分為「2、5、8、11」、「3、6、9、12」的債券ETF，如元大AAA至A公司債與元大美債20年，可幫自己打造一年12月，每個月皆可領息投資組合。

債券ETF ETF

延伸閱讀

金融業恐踩瑞信AT1債券地雷 衝擊金控股走弱

瑞信逾千億債券變壁紙 金管會黃天牧：金融業曝險1550億元

挑戰高股息ETF地位 法人：投資級債更好買點來了

瑞信被紓困的代價 讓股東和部分債券投資人都成了輸家

相關新聞

台股收跌32.99點 三大法人賣超31.45億元

台股今（20）日開高走低，電子股、金融股齊走跌，傳產股以觀光股、電機股漲幅領先，指數開小紅後往下走低，盤中翻黑，大盤指數...

電子金融疲弱 台股跌32點收15,419點

台股今（20）日開高震盪走低，電子與金融股走勢疲弱，資金集中於受惠普發6,000元的觀光族群以及受惠電價議題的題材股，今...

同是能源轉型受惠者 基建基金v.s.新能源基金怎麼挑？

掌握能源轉型的投資機會，除了新能源基金之外，有沒有波動較低的投資工具？滙豐投信指出，自從俄烏戰爭爆發以來能源價格飆漲，各...

金融業恐踩瑞信AT1債券地雷 衝擊金控股走弱

瑞銀集團（UBS）收購瑞士信貸（Credit Swisse）後，約有160億瑞郎（173億美元）的瑞信額外一級資本債券A...

電價將漲11% 相關類股表現強勢 分析師：適合短線操作

經濟部拍板4月起平均電價將漲11%，儲能、重電、風力發電、太陽能類股今日表現強勢，太陽能族群中碩禾（3691）盤中攻上漲...

聚焦AI新商機 科技資訊股潛力無窮

富蘭克林華美投信認為，台股短線盤勢仍受消息面左右，但隨著美歐股市止穩反彈，台灣股市也有表現空間，建議投資人留意風險，不妨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦