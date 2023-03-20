市場緊張氛圍重 新興亞股上周全面走跌

銀行危機導致市場緊張氛圍激增，新興亞股遭美股拖累上周表現，除南韓呈平盤之外，其餘新興亞股均全面走跌，以泰國跌幅2.2%最重，印度、菲律賓也有1.9%與1.8%跌幅；上周資金流向，僅越南淨流入0.9億美元之外，台灣則失血9.3億美元最重，菲律賓與南韓也分別淨流出5億美元與4.5億美元。

台股上周連二黑，指數收在15,453。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，受到美國聯準會的態度不定，全球股市緊張氣氛濃厚，加上矽谷銀行、瑞士信貸等金融機構發生財務危機，諸多事件不確定性導致市場動盪劇烈，而科技、半導體及電子等族群，近期需求回升，受該事件影響程度較小，走勢較為強勢，聯準會也將於本週召開利率政策會議，升息動向與目標利率將成市場關注焦點，也將左右市場的表現，短期內股市震盪機率仍偏高。

張圭慧表示，台股已逐漸消化歐美金融機構財務危機的消息，由於這次事件與當時2008年金融海嘯不同，政府止血速度快，估計影響層面也較小，發生系統性危機的機率也大幅減少，對台股的影響應已告一段落，惟市場不確定性因素仍多，仍需提醒投資人，股市高檔震盪期間，可採定期定額的方式入手，而具長線題材，如：半導體、伺服器、電動車及綠能等產業，是相對看好值得布局的族群。

越股上周收在1,045.1，周跌0.7%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南ETF於上周五調整成分股，外資買盤湧入，惟內資情緒仍較謹慎，流動性也較差，股市支撐力道仍明顯不足，短線上越南股市仍處震盪走弱格局，仍需靜待政策逐漸發酵，吸引內資買盤湧現，越股才能回到基本面，反攻向上，投資人在此時低點，可逢低分批布局主動式越南基金，透過專業投資團隊，為投資人在股市相對低迷之際，降低投組風險。