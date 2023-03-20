快訊

BLACKPINK門票超難搶 他吐「圈內人秘密」：拿到好位置不難

俄媒：習近平已抵莫斯科 將與普亭一對一會談、共進晚餐

市場緊張氛圍重 新興亞股上周全面走跌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額
外資對亞洲股市買賣超金額

銀行危機導致市場緊張氛圍激增，新興亞股遭美股拖累上周表現，除南韓呈平盤之外，其餘新興亞股均全面走跌，以泰國跌幅2.2%最重，印度、菲律賓也有1.9%與1.8%跌幅；上周資金流向，僅越南淨流入0.9億美元之外，台灣則失血9.3億美元最重，菲律賓與南韓也分別淨流出5億美元與4.5億美元。

台股上周連二黑，指數收在15,453。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，受到美國聯準會的態度不定，全球股市緊張氣氛濃厚，加上矽谷銀行、瑞士信貸等金融機構發生財務危機，諸多事件不確定性導致市場動盪劇烈，而科技、半導體及電子等族群，近期需求回升，受該事件影響程度較小，走勢較為強勢，聯準會也將於本週召開利率政策會議，升息動向與目標利率將成市場關注焦點，也將左右市場的表現，短期內股市震盪機率仍偏高。

張圭慧表示，台股已逐漸消化歐美金融機構財務危機的消息，由於這次事件與當時2008年金融海嘯不同，政府止血速度快，估計影響層面也較小，發生系統性危機的機率也大幅減少，對台股的影響應已告一段落，惟市場不確定性因素仍多，仍需提醒投資人，股市高檔震盪期間，可採定期定額的方式入手，而具長線題材，如：半導體、伺服器、電動車及綠能等產業，是相對看好值得布局的族群。

越股上周收在1,045.1，周跌0.7%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南ETF於上周五調整成分股，外資買盤湧入，惟內資情緒仍較謹慎，流動性也較差，股市支撐力道仍明顯不足，短線上越南股市仍處震盪走弱格局，仍需靜待政策逐漸發酵，吸引內資買盤湧現，越股才能回到基本面，反攻向上，投資人在此時低點，可逢低分批布局主動式越南基金，透過專業投資團隊，為投資人在股市相對低迷之際，降低投組風險。

延伸閱讀

台股基金 後市不淡

傑尼斯男偶像被問「知道韓文嗎？」中文答北京烤鴨 韓媒炸鍋狠批：誰呀

日本取消限制半導體材料供應 南韓業界憂國產化進程或將逆轉

美股下挫聚焦聯準會升息 台股觀察金控股法說會動向

相關新聞

台股收跌32.99點 三大法人賣超31.45億元

台股今（20）日開高走低，電子股、金融股齊走跌，傳產股以觀光股、電機股漲幅領先，指數開小紅後往下走低，盤中翻黑，大盤指數...

電子金融疲弱 台股跌32點收15,419點

台股今（20）日開高震盪走低，電子與金融股走勢疲弱，資金集中於受惠普發6,000元的觀光族群以及受惠電價議題的題材股，今...

同是能源轉型受惠者 基建基金v.s.新能源基金怎麼挑？

掌握能源轉型的投資機會，除了新能源基金之外，有沒有波動較低的投資工具？滙豐投信指出，自從俄烏戰爭爆發以來能源價格飆漲，各...

金融業恐踩瑞信AT1債券地雷 衝擊金控股走弱

瑞銀集團（UBS）收購瑞士信貸（Credit Swisse）後，約有160億瑞郎（173億美元）的瑞信額外一級資本債券A...

電價將漲11% 相關類股表現強勢 分析師：適合短線操作

經濟部拍板4月起平均電價將漲11%，儲能、重電、風力發電、太陽能類股今日表現強勢，太陽能族群中碩禾（3691）盤中攻上漲...

聚焦AI新商機 科技資訊股潛力無窮

富蘭克林華美投信認為，台股短線盤勢仍受消息面左右，但隨著美歐股市止穩反彈，台灣股市也有表現空間，建議投資人留意風險，不妨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦