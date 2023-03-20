股市情緒與風險偏好下降 3月國民經濟信心調查結果

國泰金控發2023年3月國民經濟信心調查結果，景氣展望與大額消費意願降溫；股市情緒與風險偏好下降。

主要央行緊縮預期升溫，國際股市區間震盪，股市樂觀情緒與風險偏好皆下滑：近期國際經濟數據結果令主要地區央行緊縮預期升溫，國際股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至3.1 (2月：11)，風險偏好指數微幅走低至10.2(2月：10.5)。

民眾景氣展望指數下滑，大額消費意願同步降溫：國發會最新公布的1月景氣對策信號維持藍燈，領先指標微幅上揚，同時指標則續跌；本月調查顯示，景氣展望指數下降至-8 (2月：0.2)，現況指數亦走低至-20.1 (2月：-10.1)；大額消費意願指數微幅下滑至7.1 (2月：8.9)。房屋交易調查方面，賣房意願指數微幅走降至-21.7 (2月：-20.6)，買房意願指數小幅走揚至-52.7 (2月：-54.1)，短期民眾買賣房意願變化分歧態勢延續。

59%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，70%民眾預期通膨高於2%：本月調查結果顯示，民眾對於2023年台灣經濟成長率的平均預期值為2.2%，與上個月相同，59%民眾認為2023年經濟成長率會在2%以上；民眾對於2023年平均通膨預期值為2.4%，略高於上個月的2.3%，其中有70%民眾認為2023年通貨膨脹率會高於2%。

關於民眾對一年後通貨膨脹率看法的調查，與2022年9月調查結果比較顯示：52.2%的民眾預期一年後的通貨膨脹率會高於2%，較前次調查減少9.1個百分點；其中19.2%的民眾認為通膨高於3%，較前次調查減少15.1個百分點；42.8%民眾則認為通膨落在0-2%區間，較前次調查增加9.1個百分點。整體而言，民眾對未來一年的通膨預期呈現降溫。

針對民眾對未來一年物價漲跌判斷的主要因素，本次調查結果顯示：41.9%的民眾認為最主要的因素為外食、蔬菜水果、衛生紙等民生消費品價格變化，19.6%的民眾覺得經濟景氣影響大，16.8%民眾認為原油、鋼鐵等進口原物料價格會影響物價漲跌，而11.4%民眾則根據目前與過去的通膨判斷。可以發現，多數民眾主要是以與日常生活最直接相關且購買頻去較高的民生消費品價格來判斷未來一年的物價漲跌走勢。