瑞銀集團收購瑞士信貸銀行 法人：暫避金融股

瑞士監管機構強迫介入，使得瑞士銀行集團同意以30億瑞士法郎收購對手瑞士信貸銀行，並且同意承擔540億美元損失。目前歐美監管機構針對金融問題時除要求銀行間合併以外，更提高流動性的供給；群益投顧說，對於個別金融機構會有減損情形， 但外溢到整體金融體系的危機機率並不高，惟短期金融類股仍會受到消息面壓抑，投資人可等待事件緩和後再行介入。

群益投顧分析，自2008年金融海嘯之後，金融監理機關對於金融業的資本有相當限制，除了資本適足率須達到一定水準之外， 作為系統性銀行的資本要求則須更高，因應歐美國家的銀行有流動性危機，監管機構除要求銀行間合併以外，更提高流動性的供給，因此，對個別金融機構會有減損情形，但外溢到整體金融體系的危機機率並不高。