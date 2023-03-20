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瑞銀集團收購瑞士信貸銀行 法人：暫避金融股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
瑞士銀行集團同意以30億瑞士法郎（32億3000萬美元）收購對手瑞士信貸銀行，並且同意承擔540億美元損失。圖／facebook.com/creditsuisse
瑞士銀行集團同意以30億瑞士法郎（32億3000萬美元）收購對手瑞士信貸銀行，並且同意承擔540億美元損失。圖／facebook.com/creditsuisse

瑞士監管機構強迫介入，使得瑞士銀行集團同意以30億瑞士法郎收購對手瑞士信貸銀行，並且同意承擔540億美元損失。目前歐美監管機構針對金融問題時除要求銀行間合併以外，更提高流動性的供給；群益投顧說，對於個別金融機構會有減損情形， 但外溢到整體金融體系的危機機率並不高，惟短期金融類股仍會受到消息面壓抑，投資人可等待事件緩和後再行介入。

群益投顧分析，自2008年金融海嘯之後，金融監理機關對於金融業的資本有相當限制，除了資本適足率須達到一定水準之外， 作為系統性銀行的資本要求則須更高，因應歐美國家的銀行有流動性危機，監管機構除要求銀行間合併以外，更提高流動性的供給，因此，對個別金融機構會有減損情形，但外溢到整體金融體系的危機機率並不高。

瑞士信貸銀行

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