3/20【早晨財經速解讀】聯準會暫緩縮表 本週FOMC出現變數?瑞銀併瑞信!巴菲特救市能終結銀行連環爆?

為遏止歐美金融業的信心危機，歐美金融監管機關上周末「加班」，安排由瑞士銀行（UBS）併購陷入困頓的瑞士信貸（Credit Suisse），希望趕在周一（20日）金融市場開盤前敲定協議。知情人士透露，瑞銀與瑞信目前對價格意見分歧，瑞士當局正考慮把瑞信全部或部分收歸國有。

綜合彭博資訊、路透、英國金融時報（FT）及華爾街日報（WSJ）的報導，在全球金融類股風暴延燒一周仍無緩解跡象後，瑞士央行與金融監理局（Finma）、及美國當局周末加速安排由瑞銀收購瑞信。

瑞信是全球數一數二大的財富管理業者，也是全世界30家系統性重要銀行之一，若是倒閉，將衝擊全球金融體系，瑞士表示，如果兩行不能順利敲定合併，周一（20日）將引發金融市場動盪，並已施壓要求瑞銀吃下瑞信。

瑞士當局已告知國際間的對口單位，表示瑞士政府以瑞銀為併購瑞信的唯一選項，瑞銀也已擱置原先的反對立場，探索能迅速實施的架構。美國、英國及瑞士金監單位正在考慮併購案的法律架構，以及瑞銀所要求的各項權益。

知情人士說，談判癥結卡在瑞信的投銀與交易業務，瑞銀也向瑞士政府尋求60億美元擔保，以彌補買下瑞信將承擔的成本，包括縮減瑞信規模及可能發生的訴訟費用。

FT報導，瑞銀19日出價以多達10億美元的價碼併購瑞信，交易細節為以每股0.25瑞士法郎買下瑞信，以瑞銀股票支付，遠低於瑞信上周五的1.86瑞郎收盤股價、74億瑞郎（80.2億美元）的市值，瑞銀並堅持若瑞信的信用違約利差（credit default spreads）跳升100點以上，併購協定將無效。

不過，彭博資訊報導，瑞信已在最大股東的支持下，予以拒絕，因為出價太低，將傷害瑞信股東及員工。熟悉內情人士透露，談判情況瞬息萬變，條件可能再變，也可能無法達成協議。

瑞士也正考慮，若合併案破局，可能完全接管瑞信，或持有多數持股。

目前情勢迅速變化，也可能會再變動，因瑞士當局尋求在亞洲金融市場周一開盤前敲定解決方案。

依照瑞士當局的計畫，瑞銀和瑞信達成協議後，將以全股票交易的方式合併，金監機關也打算變更法律，讓交易能繞過股東投票，在周一金融市場開盤前敲定。

依據目前正在磋商的計畫，瑞信在瑞士國內的業務將被分割出去，且兩家銀行合併後可能須裁減1萬個職缺。

在美國，一些金融機構有意接手矽谷銀行，包括第一公民銀行正在評估如何出價，至少有另一家機構也認真考慮出價。美國中型銀行聯盟要求金監機關在未來兩年將銀行存款保險額擴大到所有存款，華府的焦點則轉向加強監督，美國總統拜登要求國會授予金監機關更大的權限，包括提高罰額，抽回資金，及處分破產銀行的主管。